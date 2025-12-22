La Cámara de Senadores sesionó de forma extraordinaria este lunes para tratar la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores de los frigoríficos Rondatel SA en Colonia, Lorsinal SA en Montevideo y Somicar SA en Salto. Los tres proyectos de ley, enviados por el Ejecutivo el 17 de diciembre, fueron aprobados por unanimidad, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde Identidad Soberana y Cabildo Abierto votaron en contra.

Los frigoríficos Rondatel –mejor conocido como Frigorífico Rosario– y Lorsinal, que cuentan con 264 y 300 trabajadores en plantilla, respectivamente, pertenecen al grupo chino Sundiro, cuyo accionista principal es el empresario Chang Jia Heng Tai. La extensión de seguro de desempleo es retroactiva y abarca desde el 1° de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre.

La firma diseñó un plan integral para ambas empresas con el objetivo de, “en menos de un año, tenerlos a ambos abiertos con un nivel de actividad de por lo menos el 70% de la actividad histórica”, sostuvo el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos. Entre marzo y abril de 2026, se prevé la reapertura del mercado interno y la reactivación inicial de aproximadamente el 30% del personal de Lorsinal (350 trabajadores).

En el caso de Rondatel, la empresa ha presentado pruebas suficientes “que evidencian todos los esfuerzos e inyección de capitales a efectos de que se efectivice la reapertura y reactivación de la empresa”; sin embargo, “mientras transcurre este proceso, es necesario no perder la mano de obra calificada con la que se cuenta y que ya no posee más jornales de seguro por desempleo ordinario”, sostiene el gobierno en el proyecto remitido. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, el accionista aportó diez millones de dólares para la cancelación de deudas comerciales y financieras.

El subsidio por desempleo para los 257 trabajadores de Somicar, por su parte, se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025. En la exposición de motivos, el gobierno explicó que el frigorífico “ha soportado múltiples adversidades coyunturales y estructurales que han provocado el decaimiento de su actividad”. A principios de año, los responsables de la empresa “tomaron la determinación de evitar el cierre de la unidad productiva evitándolo mediante el proceso de concurso voluntario, el cual se encuentra en trámite”.

Durante la sesión plenaria, el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva puntualizó que la situación de Somicar es diferente de la de los frigoríficos del grupo Sundiro. Señaló que es un frigorífico “más chico, con menos mercado”, con más dificultad y en donde, “además de buena voluntad, hay que poner plata”.

El senador nacionalista y exintendente de Colonia Carlos Moreira valoró en su intervención el aporte de Rondatel al empleo de ese departamento, especialmente en la ciudad de Rosario. En la misma línea, su correligionario Carlos Camy subrayó “el concepto de lo que esto significa en lo local, en la región; porque si el amparo de esta norma, en definitiva, es promover el desarrollo nacional –en el sentido de justicia, equitativo, que tiene que alcanzar a todos–, también es cierto que sólo hay desarrollo nacional cuando se comprende a todos los desarrollos regionales y locales”, sostuvo.

Camy reconoció que “es atendible la preocupación” de la reiteración en la utilización del seguro de desempleo, pero “es preferible subsidiar el trabajo, porque si no terminamos subsidiando la pobreza”.

Con respecto a la situación de Lorsinal, el senador frenteamplista Gustavo González resaltó que los trabajadores del frigorífico, además de contar con gran antigüedad en la empresa, pertenecen a franjas etarias en las que se dificulta conseguir una nueva fuente laboral.

El senador colorado Pedro Bordaberry, aunque acompañó las iniciativas, solicitó que el Poder Ejecutivo, en próximas oportunidades, remita más información. “Pido que se nos envíe toda la información cuando nos piden estas cosas tan de apuro”, sostuvo.