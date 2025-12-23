“Ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo en el Parlamento, y de un enorme aprendizaje. Ha sido un año de mucho diálogo, el diálogo forjado en el trabajo”, comienza el mensaje de la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, difundido este martes en redes sociales por el Parlamento.

Cosse destacó que hubo leyes “importantes verdaderamente” que fueron aprobadas por unanimidad o por amplia mayoría, como el presupuesto quinquenal, para el que “se trabajó a un ritmo sostenido y alto, se escuchó a mucha gente, a muchas organizaciones sociales, a empresas, a trabajadores, a estudiantes”.

La vicepresidenta se refirió a la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo y sostuvo que el palacio no es sólo “lo que pasa adentro, que es muy importante, sino lo que pasa afuera”, “las manifestaciones que ha habido, o de reclamo, o de alegría, o de duelo”. Y prometió que seguirá promoviendo “un palacio abierto a la cultura, a la ciencia, a que entre la gente, a que lo recorra”.

Finalmente, deseó que 2026 sea un año “de más trabajo, de más diálogo, de más comprensión, y que no nos detengamos”.