Este miércoles, en la última actividad programada de comisiones del Parlamento de 2025, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la cámara baja recibió a la titular del ministerio homónimo, Fernanda Cardona, para tratar principalmente dos temas: la situación del negocio de pórtland de Ancap y el cambio de la empresa que gestiona el Antel Arena.

Luego de la sesión, la jerarca habló en rueda de prensa. En cuanto a la situación del negocio del pórtland, sostuvo que tienen un plan de acción que hace énfasis “por supuesto, primero, en reducir pérdidas”, “mantener el mercado de pórtland que tiene Ancap” “y también cuidar a sus trabajadores, en todos los sentidos. Por lo tanto, anunciamos que no se cierra ninguna de las plantas; para nosotros es una muy buena noticia, sobre todo por todo el camino trabajado que tenemos con los trabajadores y con Fancap, el sindicato. Lo dijimos en sesión: pretendemos trabajar mancomunadamente con ellos y también con la clase política”, señaló la ministra. Agregó que por eso en la comisión propuso que se forme un grupo de trabajo “de seguimiento de este plan de acción”, ya que todos deben estar “involucrados en el tema”.

En tanto, sobre la transferencia de la gestión del Antel Arena a la subsidiaria de Antel Innovación, Tecnología y Consultoría (ITS SA), Cardona señaló que la empresa que estaba gestionando el recinto (ASM Global) lo hará hasta el 31 de diciembre, y aclaró que fue la empresa la que “comunicó que se retiraba y que era una voluntad que no iba a cambiar”, porque “se va y se retira de Sudamérica”. Por lo tanto, “no fue algo que resolviera a priori Antel”, subrayó. La ministra destacó que cuando el proyecto del Antel Arena se puso en funcionamiento fue distinto a la situación actual, porque ahora hay un “know-how de muchos años” que los habilita “a poder tomar decisiones de manera certera”.

“Por ejemplo, la empresa que gerenciaba internacionalmente en su momento se pensó que tenía que ser internacional porque iba a traer más cantidad de espectáculos internacionales al Antel Arena, pero cuando uno ve cuáles fueron los espectáculos en todos estos años, eso no se dio. Por lo tanto, es un hito que no lo pudimos relevar desde la evidencia”, señaló. Además, subrayó que “van a quedar todos los trabajadores que estaban en el Antel Arena hasta ahora, que son los que tienen la expertise en el tema”.

“Y se omite una comisión que se pagaba a este gerenciador internacional. Eso se lo va a quedar Antel y, obviamente, va a poder potenciar un ahorro y además reinvertirlo en el propio Antel Arena”, señaló. Por último, la ministra dijo que el balance económico del Antel Arena en 2024 fue positivo y en 2025 “va a dar mejor”.

La visión de la oposición

Por su parte, el diputado colorado Walter Verri, vicepresidente de la comisión, luego de la sesión dijo en rueda de prensa que el informe de la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, sobre el negocio del pórtland “fue muy sincero”. Se produce “al doble, y más del doble en algunas de las plantas, de lo que se vende el producto”, y eso “genera pérdidas de más de 20 millones de dólares por año”. “Hay que parar esa sangría, coincidimos todos. La solución es producir todo en Minas y alguna parte del proceso en Paysandú. Es un plan estratégico que han diseñado, incluso hasta nos invitaron a que participemos del mismo para hacer los aportes, pero en definitiva es una responsabilidad del Poder Ejecutivo”, subrayó el diputado de la oposición.

A su vez, el diputado blanco Álvaro Dastugue (integrante de la comisión) que fue quien convocó a la ministra por el cambio de empresa gestora en el Antel Arena, luego de la sesión dijo en rueda de prensa que “el Antel Arena sigue dando pérdidas”, y aseguró que este año dará “cerca de cuatro millones y algo de dólares de pérdida”.

Como la ministra luego negó que esté dando pérdida, Dastugue fue consultado por la diaria sobre cómo llegó a esa conclusión. Contestó que si se toman específicamente “los resultados de los eventos” en el recinto, “obviamente que son positivos”, pero si “la sumatoria de eventos durante el año la metemos en Antel”, la empresa “ha tenido gastos operativos del Antel Arena, y entonces es cuando el impacto del negocio Antel Arena en Antel, que es la forma correcta de verlo, porque hubo una inversión”, da negativo. Subrayó que esto implica contar los costos de mantenimiento y de personal y también lo que vale “poder abrir las puertas del Antel Arena para generar un evento”. “Es la forma lógica y moralmente correcta de presentar los números”, finalizó Dastugue.