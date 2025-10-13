“Se termina el contrato y estamos evaluando cuál será la modalidad con la que continuaremos”, había adelantado el presidente de Antel, Alejandro Paz, en entrevista con Canal 10 a comienzos de agosto, sobre el vínculo entre la estatal y la empresa encargada de la gestión del Antel Arena, ASM Global (fusionada con AEG Facilities Uruguay SA). Finalmente, a poco más de dos meses de que finalice el contrato –el 31 de diciembre–, el directorio de Antel aprobó que el recinto de espectáculos sea gestionado por una de las tres subsidiarias de Antel en Uruguay, la empresa ITC, dedicada a tareas de consultoría.

Según informó El País en primera instancia, la resolución fue tomada en sesión del directorio el jueves pasado y no fue acompañada por la directora nacionalista Laura Raffo. Resta todavía una nueva instancia en el directorio y la firma del contrato con ITC. La empresa subsidiaria integra el grupo Antel y “opera en el marco del Derecho Privado”, señala su web.

En rueda de prensa consignada por Telemundo, Raffo consideró que la decisión de gestionar el Antel Arena de manera directa es “muy temeraria” y “presenta riesgos absolutamente innecesarios, que van a los bolsillos de todos los uruguayos”. En esa línea, cuestionó: “Si se empieza a gestionar el Antel Arena de manera directa y se pierde dinero, ¿quién cubre ese dinero?”. Entrevistada por radio Sarandí, la directora sostuvo que ITC no tiene “experiencia alguna” en gestionar una Arena, y advirtió que, “si Antel se pone a gestionar el Antel Arena, se desvía el foco de lo más importante, que es la conectividad”.

La dirección de Antel informó a través de un comunicado que el nuevo esquema permitirá “aprovechar las capacidades ya desarrolladas en el país y mejorar la eficiencia al no incorporar intermediarios”. A su vez, permitiría reducir alrededor de 500.000 mil dólares anuales en costos, según la estatal. “Al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de revisar y ajustar el modelo de gestión en el futuro, en función de la evolución y los resultados”, señalaron.

El presidente de la estatal sostuvo que la decisión se tomó “luego de analizar todas las opciones”, y aclaró que los espectáculos seguirán llegando a través de productoras privadas. Subrayó que continuará con el mismo modelo de gerenciamiento y “con la misma metodología de trabajo, no cambia nada”. La subsidiaria, entonces, “simplemente agrega una nueva línea de negocio, dado que el know how de cómo gestionar un Arena ya está en Uruguay”.

La actual administración de la estatal pretende que el recinto diversifique los espectáculos que aloja y que ofrezca opciones menos costosas. “Durante los últimos años, lamentablemente, el Antel Arena fue mala palabra; nosotros queremos revitalizarlo”, había afirmado Paz en la citada entrevista a Canal 10. “Queremos usarlo más y que haya espectáculos para un público más amplio, no sólo para quienes pueden pagar una entrada”, expresó en la diaria Radio. Al mismo tiempo, desde la empresa afirmaron que no les sirve que “vayan los mismos 50.000 de siempre al Antel Arena”. Al respecto, Raffo apuntó: “¿Qué pasa si esos eventos más populares o ese otro tipo de shows no resultan en ganancias o en resultados positivos?”.

La actividad del Antel Arena “contribuye al desarrollo de la industria cultural nacional, genera empleo, promueve el esparcimiento y dinamiza la economía local”, añade la empresa en el comunicado.