La comisión especial para la designación del comisionado parlamentario penitenciario no llegó a un acuerdo sobre el sucesor de Juan Miguel Petit y el tema se definirá en la Asamblea General. Por eso, hace pocos días, en una entrevista con la diaria Radio, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que “podría ser interesante estudiar” que la función del comisionado pase a estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Aunque apenas fue esbozada, la idea no fue vista con buenos ojos entre los integrantes de la comisión.

La senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, presidenta de la comisión especial, señaló a la diaria que Ojeda “no tiene el conocimiento suficiente sobre cómo funcionan las instituciones como para poder formular una opinión así”, porque hay “casi 17.000 personas en las cárceles”, más 10.000 personas que no están privadas de libertad pero cumplen medidas alternativas, y la INDDHH “no tiene la capacidad para absorber toda esa demanda de trabajo con las herramientas que tiene”.

“Es bastante riesgoso hacer una reubicación institucional así, sin tener como fundamento más que no llegar a un acuerdo para el nombre del comisionado parlamentario. O sea, la intención de la reubicación institucional de una oficina que tiende a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas no puede depender de la voluntad de acuerdo o no de un partido. Es bastante irresponsable plantearlo en esos términos”, subrayó Díaz.

La senadora sostuvo que sería más adecuado plantear el tema en el marco de las discusiones sobre la reubicación institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación, “de la creación o no de un Ministerio de Justicia”, por ejemplo. Además, Díaz subrayó que la oficina del comisionado parlamentario corrigió “cómo se auditaba el funcionamiento de estos espacios desde el Poder Legislativo y cómo eso influía en la capacidad de agenda sobre el tema por parte de los legisladores”.

Subrayó “el rol tan importante que cumple la oficina”, y que “dar una discusión así es bastardearla”, después del trabajo, que cree que fue “muy bueno”, de los dos comisionados parlamentarios que hubo (Álvaro Garcé, entre 2005 y 2014, y Juan Miguel Petit, entre 2015 y 2025, actual integrante de la INDDHH).

Por su parte, el senador blanco Carlos Camy, vicepresidente de la comisión especial, señaló a la diaria que lo propuesto por Ojeda “no es nuevo”, porque ya lo había planteado su par colorado Pedro Bordaberry “como una alternativa ante la situación de empantanamiento”. Camy sostuvo que “el sistema político no puede hacerse el distraído y seguir poniendo excusas”, ya que “hace diez años que no se logran acuerdos para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, según los requisitos constitucionales”, y lo mismo “para los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. “El constituyente fue sabio: dispuso que para la designación de algunos cargos no baste la mayoría absoluta. No se requieren parches ni postergaciones. Se necesita liderazgo político y capacidad de diálogo para construir respuestas que hoy no estamos dando [el sistema político] en estos temas”, finalizó.

A su vez, el diputado blanco Pablo Abdala, que también integra la comisión especial, dijo a la diaria que el planteo de Ojeda no le convence mucho, porque implicaría “ajustar la institucionalidad para solucionar un problema político” -no poder acordar-. “El sistema político va a hacer un esfuerzo y tenemos la oportunidad -y hasta la obligación- de llegar a un entendimiento. Hay una amplitud muy importante de nombres, de postulantes con buenos antecedentes; tenemos que ser capaces, en un tiempo razonable, de llegar a un entendimiento”, insistió.

Perrone: la figura del comisionado parlamentario “no ha servido para nada”

Por otro lado, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone -que también integra la comisión especial- recordó a la diaria que su partido en el gobierno pasado no votó “ni presupuesto” para la INDDHH, porque no está de acuerdo con la existencia de ese organismo. Así las cosas, Perrone propone eliminar el cargo de comisionado parlamentario y “seguir la propuesta de crear el comisionado para la infancia”, iniciativa impulsada principalmente por la senadora del FA Blanca Rodríguez. El diputado cabildante plantea que se destinen los recursos económicos del comisionado parlamentario penitenciario al comisionado para infancias y adolescencias (ese es su nombre completo).

“Lo único que le conocí a Petit es hacer lobby en la cantina del Palacio [Legislativo], conversando con todos los políticos, para mantenerse en el cargo, y le valió los votos para ir a la INDDHH. Entonces, tener un comisionado parlamentario para que nos diga lo que pasa en las cárceles, cuando todo el sistema político sabe lo que pasa en las cárceles... Es preferible que ese gasto -no es una inversión- se destine en cualquier otra cosa. Yo prefiero tener un comisionado para seguir la situación de la infancia, y no de los presos”, insistió.

Perrone subrayó que por este motivo en la comisión no votó a ninguno de los postulantes, y adelantó que tampoco lo hará en la próxima instancia, porque en CA -insistió- no creen en la figura del comisionado parlamentario, ya que, “hasta ahora, no ha servido para nada”. Además, señaló que tampoco ve con buenos ojos la forma de elección del cargo, porque “atrás de todo eso hay acuerdos políticos”. “A mí me llamaron un montón [de los postulantes] pero preferí no hablar ni reunirme con ninguno”, subrayó. Por lo tanto, para Perrone, lo que plantea Ojeda “es peor”.