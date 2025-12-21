En su primera reunión, tras ser electo el pasado domingo durante el XXXIII Congreso, el nuevo Comité Central del Partido Comunista del Uruguay (PCU) eligió al senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade como nuevo secretario general del sector, así como a las autoridades del Comité Ejecutivo, quienes tendrán a su cargo las distintas secretarías.

“Nuestra bandera es roja y está inspirada en la lucha de la clase obrera de más de un siglo”, dijo Andrade, tras ser elegido, y agregó: “Es la bandera que decidió seguir siendo roja cuando se desplomaban los muros y las convicciones”. El senador fue el segundo candidato más votado para integrar el Comité Central, con 609 votos, muy cerca de su ahora antecesor en la secretaría general, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que obtuvo 618 votos.

Castillo estuvo al frente del Comité Ejecutivo desde 2017; el pasado domingo, respecto de la posibilidad de asumir por tercera vez como secretario general, el ministro adelantó su voluntad de ser sucedido ante la falta de tiempo para permanecer en el rol.

El nuevo secretario general recordó su recorrido en el PCU, desde integrar el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas “hace treinta años, un poquito más”, hasta convertirse en legislador por el sector, primero como diputado y luego como senador, desde la legislatura pasada. En ese sentido, agradeció “la confianza de ser parte de ese colectivo que tiene que forjar la conciencia, las ideas y la organización para la emancipación humana”.

El ministro Castillo pasará a conducir la secretaría de Relaciones Internacionales. La diputada del FA Ana Olivera –que se jubilará y dejará su banca el 1° de marzo de 2026– tendrá a su cargo la secretaría de Unidad Política; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, la de Sindicales; el diputado del FA Bruno Giometti, la de Programa; y la integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Graciela Montes de Oca, la de Derechos Humanos.

Entre otras, al frente de la secretaría de Gobierno estará Susana Muñiz, exministra de Salud y actual secretaria de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social; en Organización estará Guillermo Rehermann, y Silvia Rehermann en Finanzas, reemplazando a Laura Alberti.