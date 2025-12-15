El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó el nuevo servicio Abono Extranjero, destinado a los vehículos que entran al país y que poseen matrícula extranjera. Los visitantes con el abono tendrán la posibilidad de circular libremente por los peajes nacionales por 15 días corridos.

El abono tiene un costo único de 1.141 pesos y dispone de la instalación de un tag en el vehículo, que se realiza en la gestión del trámite dispuesto en los puestos de peaje al comenzar el viaje.

Pasados los 15 días, el visitante -con la cuenta de Telepeaje activa- puede volver a recargar con cualquier importe por la página web de Telepeajes, en un peaje o en redes de cobranza. La renovación por 15 días más debe hacerse directamente en un peaje.

Por otra parte, el MTOP informó que seguirá disponible el Pase Turista, que permite el cruce por peajes por medio de la lectura de la matrícula del vehículo cuando son viajes de corta estadía. El pase se tramita de manera online en la página web de Telepeaje o por la aplicación Telepeaje Uy; luego de usarse, queda 24 horas activo y su pago se efectúa al llegar al destino con el documento de identidad, por medio de Abitab o Redpagos con efectivo, en las oficinas de los peajes con tarjeta de cŕedito o débito o por la web de Telepeaje.

La cartera también comunicó sobre la circulación en los puestos de peajes, en los que los conductores pueden elegir por la vía de cobro automático o telepeaje, sin existir distinción en el carril, sólo diferencia en la manera de cobro.

Los vehículos que tienen tag son identificados de inmediato, lo que hará que las barreras se levanten automáticamente. A su vez, el tag de telepeaje tiene una tarifa diferencial de 156 pesos, en contraste con el costo del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive), que es de 200 pesos.

En cuanto a los sistemas prepago, la tarifa se descuenta del saldo disponible y los pospagos son descontados de la tarjeta de crédito asociada a la cuenta del usuario. Los usuarios que no tienen tag también pueden circular sin detenerse, al registrarse la matrícula, cuando las barreras se levantarán automáticamente. El pago se envía al Sucive para ser abonado en redes de cobranza como Abitab o Redpagos.