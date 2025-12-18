Con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, representantes de la Embajada de México en Uruguay, la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez y otras autoridades, este miércoles, Casa INJU [Instituto Nacional de la Juventud] fue sede de la presentación de la iniciativa “25 para el 25” impulsada por el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el Fondo de Cultura Económica (FCE) —grupo editorial mexicano— , oficializando la adhesión de Uruguay a la propuesta.

La iniciativa tiene como objetivo acercar libros de autores de América Latina a jóvenes de entre 15 a 30 años. Reúne una colección de 25 títulos del movimiento Boom Latinoamericano de las década del 60 y 70, con una distribución de dos millones y medio de ejemplares en más de 200 espacios de distintos países latinoamericanos. Los escritores uruguayos elegidos para la propuesta fueron Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti y Eduardo Galeano.

El 17 de diciembre fue elegido desde el ejecutivo mexicano para lanzar la propuesta en simultáneo por los distintos países, con una apertura de las cajas que contienen los libros que serán distribuidos.

En el caso de Uruguay llegó una primera caja con seis títulos: Operación Carlota de Gabriel García Márquez, Los privilegios del olvido de Piedad Bonnett, Música concreta de Amparo Dávila, Week-end en Guatemala de Miguel Ángel Asturias, Space Invaders de Nona Fernández, y Cómo tirar contra la muerte de Juan Gelman. Estos fueron entregados a adolescentes y jóvenes que concurren a talleres de escritura creativa y poesía de la sede de INJU.

En diálogo con la diaria, la coordinadora del Instituto Nacional de Letras (Inlet), Valeria Tanco, explicó que la iniciativa llegó por medio de la senadora Rodríguez, cuando visitó México a principios de año, mantuvo reuniones con autoridades mexicanas y conoció la propuesta. Rodríguez trajo el proyecto a Uruguay y el ministro Mahía decidió acompañarlo.

Luego llegó una invitación formal desde el gobierno de México, con la participación también de Cancillería para el diálogo, y finalmente se concretó la incorporación al proyecto, “en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el embajador de Uruguay en México y el presidente del FCE firmaron el acuerdo por el que Uruguay se integraba”, manifestó Tanco.

Tanco expresó que cada gobierno e institución que participa de la iniciativa se encarga de recibir los ejemplares y entregarlos a los jóvenes destinatarios. Desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), quien se encarga de la iniciativa en Uruguay, se convocó al Inlet para ser “un articulador para que se haga de la manera más útil y efectiva”, dijo la coordinadora.

Se prevé que esta apertura de caja es el primer paso y se continuará la iniciativa durante el 2026 a medida que arriben nuevos ejemplares. “Vamos a ir definiendo las estrategias para hacerlo llegar al público objetivo. Esto va a ser muy probablemente a través de bibliotecas públicas de todo el país, estamos pensando en hablar con Secundaria”, mencionó Tanco, y agregó que irán por diferentes nexos institucionales para alcanzar a la población objetiva.

“Esta iniciativa es muy valorable y valiosa, porque dialoga de manera directa con lo que hacemos nosotros; el acceso democrático a los libros, la promoción de la lectura; y también de encontrar a las voces latinoamericanas, es muy importante para nuestra identidad”, señaló la coordinadora.

Además, Tanco hizo referencia a que la iniciativa refuerza el llegar y generar un vínculo directo con los jóvenes; “transforma a la lectura, que puede ser en solitario, en algo colectivo”.