En Colonia del Sacramento, donde días atrás se llevó a cabo una sesión especial en conmemoración del 30º aniversario de la declaración del barrio histórico de la capital departamental como Patrimonio de la Humanidad, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera (Paysandú), fue consultado sobre la puesta en marcha de la libreta de conducir por puntos, en vista de la reciente reglamentación del nuevo sistema por parte del Poder Ejecutivo.

En declaraciones consignadas por Telenoche, Olivera expresó: “La idea es tomarnos un plazo de dos años para comenzar a implementarlo”. El actual titular del Congreso de Intendentes dijo además que el nuevo permiso de conducir por puntos “se irá implementando de forma gradual”.

“Hay procesos que la gente tiene que ir internalizando. Lo de la mejora en lo que tiene que ver con el sistema de recolección es uno; lo de la libreta por puntos es otro”, afirmó el intendente de Paysandú.

El oficialmente denominado Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos consiste en un conjunto de reglas cuyo incumplimiento supondrá la pérdida –parcial o total– de puntos. En contrapartida, aquellos conductores que permanezcan un determinado período sin cometer infracciones podrán sumar puntos adicionales. Sistemas de similares características ya se aplican en Argentina, Brasil y España, entre otros países.

En el decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo dispuso que el nuevo sistema “se implementará en su totalidad en un plazo máximo de 24 meses a partir de la aprobación del presente decreto”, lo cual marca como fecha límite el 2 de setiembre de 2027. Sin embargo, el gobierno aspira a ponerlo en funcionamiento en el primer semestre del año que viene.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, dijo que el plazo de dos años propuesto por el Congreso de Intendentes para la implementación del nuevo sistema cayó por sorpresa. “Nos sorprendió porque tenemos una instancia de intercambio” para analizar el tema, manifestó en diálogo con Subrayado.

Metediera indicó que la comisión de seguimiento para la implementación del permiso de conducir por puntos –instalada a finales de octubre– fue convocada para el próximo 22 de diciembre para discutir la postura de los gobiernos departamentales.

“Nosotros habíamos quedado en tener esta reunión antes de fin de año; tenemos que trabajar el desarrollo informático del permiso por puntos, tenemos que aprobar el contenido del programa de recuperación de puntos”, comentó el titular de la Unasev.

Metediera, que fue intendente de Canelones en 2024 y 2025, sostuvo que “no hay tiempo que perder”, ya que “en el país fallecen 35 personas por mes”, es decir, “más de una persona por día”, como consecuencia de incidentes de tránsito. “Eso también tiene que pesar en la toma de decisiones”, afirmó.

Con respecto al nuevo sistema, el presidente de la Unasev dijo que se trata de “un permiso de conducir de premios y castigos que, de alguna manera, premia a la gente que hace las cosas bien en el tránsito, cosa que hoy no pasa”. Destacó, además, el hecho de que “la suspensión del permiso por puntos nos iguala a todos en términos sociales”. “Créanme que quien tiene mejores condiciones para hacerse cargo del factor económico de las multas conduce distinto, y eso también tiene que ver”, apuntó.