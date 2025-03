“A los que conocemos a Guillermo nos sorprende” es lo que repiten una y otra vez dirigentes y allegados del Partido Nacional (PN). Antes de entrar en ese estado, el Directorio de la fuerza política sólo esperaba que el lunes 17 de marzo la sede de Juan Carlos Gómez estuviera lista para recibir a la exvicepresidenta Beatriz Argimón y brindarle un sentido homenaje. Eso sucederá, pero minutos antes, cinco de los directores se reunirán para analizar la imputación que recae sobre el exintendente nacionalista por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en la causa que investiga hechos de corrupción en la Intendencia de Soriano.

El vértigo con el que se fue conociendo la información en las últimas horas fue lo que llevó a que la presidenta del Directorio, Macarena Rubio, decidiera convocar de “forma urgente” esta instancia. Más allá de eso, en la interna nacionalista parece haber consenso en que, para tomar acciones más terminantes, todavía se debe “esperar a la Justicia”.

la diaria habló con uno de los directores que tratará el tema, Armando Castaingdebat, quien reconoció que no cree que en esa instancia “haya mucho más novedades que las que hay” sobre la situación de Besozzi. Sobre su posición personal, el exministro de Defensa y dirigente de Aire Fresco afirmó que considera que “el principio de inocencia en este país vale mucho”, por lo cual entiende que no se deben alterar “los tiempos” de la Justicia. También confirmó que aún no ha hablado con el intendente, pero sí lo han hecho otros integrantes del Directorio.

Gerardo Amarilla, también de Aire Fresco, dijo a la diaria que “todavía” no tiene “posición” de cara a la reunión del próximo lunes. “Escuché por la prensa una parte de la situación, [pero] no escuché la otra campana; de acá en adelante intentaré tener más información para poder tener una posición”, afirmó. En su caso, indicó que concretamente que se debe esperar que desde la Justicia se brinde más información, así como también por parte del exintendente.

Esta posición es similar a la del exsenador Jorge Gandini, que, en diálogo con la diaria, explicó que va a tener una posición una vez pueda informarse en la comisión. La flamante integrante de este órgano partidario en representación de la juventud, Pilar Simon, manifestó también que irá a la instancia sólo con el conocimiento de la información que está en la prensa. Remarcó que el lunes será un momento de “escuchar mucho y tener toda la información arriba de la mesa”.

Asimismo, Simon se mostró “partidaria de que, cuando hay procesos judiciales, la prioridad la tiene la Justicia”, y no tanto “la opinión política” que se pueda dar. “No tenemos toda la información y políticamente no podemos hacer el mismo juicio”, agregó. El otro integrante de la comisión –tal vez el más cercano a Besozzi– es Carlos Camy, con quien la diaria no se pudo comunicar.

Gonzalo Novales, presidente de la departamental del PN, informó a la diaria que Besozzi “no baja su candidatura ni nunca consideró esa posibilidad”.