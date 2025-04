Las irregularidades admitidas por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, sobre las construcciones que realizó en su terreno y no declaró ante la Dirección Nacional de Catastro irrumpieron en la agenda política el martes y no han parado de generar repercusiones. La Asociación de Deudores en Unidades Reajustables (UR) manifestó su “indignación” por las faltas de la ministra, quien, cuando era diputada y presidía la Comisión de Vivienda de esa cámara, propuso un artículo de ley para estos deudores que establecía como condición para acceder a una refinanciación estar al día con los impuestos nacionales y departamentales.

La abogada Rosmarie Rosas, vocera de la asociación, señaló en diálogo con Doble click que la propuesta de Cairo planteaba tener los impuestos al día “en forma retroactiva” a diciembre de 2023, cuando se aprobó la solución para los deudores en UR del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), de lo contrario, “quedaban fuera de la ley”.

“Teníamos que tenerlos al día a diciembre de 2023, o sea, a gente que estaba en su mayoría con una gran problemática para pagar las cuotas de sus préstamos no se le daba la oportunidad de poder ponerse al día, sino que se le exigía que ya estuviera al día”, sostuvo Rosas sobre la exigencia del artículo. La vocera del movimiento afirmó que en el colectivo entienden que no los pueden obligar de una manera tan estricta ni exigirles ponerse al día cuando “la ministra está diciendo: ‘Bueno, yo lo que tengo es una deuda, voy, pago y punto’”.

“Lo que exigimos nosotros es que nos den la misma oportunidad, que digamos: “Bueno, voy, pago y punto”, reclamó la abogada.

Consultada este miércoles en una entrevista con Así nos va sobre cómo piensa pedirle a un ciudadano que se ponga al día con sus obligaciones si ella misma no lo ha hecho, Cairo respondió que su situación “es prueba de que a veces nos dejamos estar” y, si alguien le pregunta qué tiene que hacer, le diría “‘por favor, regularizá, que es lo mejor que podés hacer’”, sostuvo.

Rosas dijo que, luego de un año de aprobada la ley, “no se estaba aplicando” porque no se contaba con la información de todas las intendencias y de la Dirección General Impositiva con respecto a los impuestos, lo que motivó a la asociación a promover una modificación de la ley el pasado febrero, que se aprobó sin los votos del Frente Amplio. Sin embargo, “hasta el día de hoy no se ha aplicado, y no nos saben decir cuándo se va a aplicar”.

“Para los deudores en UR no nos votan la oportunidad de poder ponernos al día, que era todo lo que pedíamos, esa oportunidad. Y para la ministra Cairo le dicen que sí, que está bien, que lo único que tiene es una deuda, que eso no significa nada y que puede ir y pagarla”, planteó la representante de la asociación. “Esa es nuestra indignación”, que hay “una total incoherencia”, manifestó. Sostuvo que, aunque la “indignación” no es con el FA, sino con “esta situación que nos parece sumamente injusta”, sí les “dolió mucho” que esa fuerza política no los “apoyara en febrero”.

En referencia a las situaciones familiares que, según la ministra Cairo, postergaron la regularización de su vivienda y el pago de sus deudas, Rosas dijo que “es muy entendible desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de nuestras obligaciones hay que cumplirlas. Y eso nos pasa a nosotros también”. “No reclamamos nada especial, reclamamos que nos den el mismo trato”, finalizó la abogada.