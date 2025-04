“Nada está acordado hasta que todo está acordado” es una de las tantas frases que son moneda corriente en la política, y un dirigente blanco se la recordó a la diaria, así como otro correligionario dijo que lo negociado “está atado con alambre”. El acuerdo por los famosos 40 cargos para la oposición hace varios días desvela a un grupo pequeño de senadores del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) que andan de acá para allá, en reuniones, afinando detalles.

Este martes, el despacho del senador y excandidato blanco Álvaro Delgado fue, una vez más, el centro de operaciones de los nacionalistas para seguir con el tema. Como viene siendo la norma, se reunieron los cuatro senadores en representación de cada sector blanco: Carlos Camy (Alianza País), Luis Alberto Heber (Herrerismo), Nicolás Olivera (D Centro) y Delgado (Aire Fresco). Por estas horas se trabaja contrarreloj para tratar de llegar con la lista de nombres de la oposición para que el martes 8 de abril se puedan votar las venias en el Senado.

Algunos nudos ya fueron desatados, como quién se queda con OSE, que por ahora será de los colorados, pese a que los nacionalistas aspiraban especialmente a ese lugar para “defender” el proyecto Neptuno. Para el PC también será Ancap, aunque todavía se están negociando los nombres. Lo seguro, según pudo confirmar la diaria por fuentes coloradas, es que en la lista de dirigentes que maneja el PC para los cargos están el exsenador Germán Coutinho, el exdiputado José Amy (director saliente del Instituto Nacional de Colonización) y el exvicepresidente de UTE Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente Julio María Sanguinetti. De las empresas públicas más importantes, los blancos se quedan con Antel (para ese lugar va la exprecandidata Laura Raffo) y UTE.

Pero en filas coloradas hay ruido. Un importante dirigente del PC subrayó a la diaria que todavía no dan por cerradas las negociaciones, ya que aún no están conformes con cómo se vienen distribuyendo los cargos, y esperan una respuesta del PN para poder destrabar la situación. “Si no, elegimos de nuevo”, dijo el dirigente colorado en tono categórico, dejando entrever que podrían volver a foja cero con las negociaciones.

A su vez, una fuente del PC subrayó a la diaria que el tema es que no se va resolviendo “de a uno”, sino “todo junto”, y dijo que “el problema” no está en un cargo particular, sino “más abajo”, donde cada partido está trabajando en su interna, “por sus perfiles, por sus sectores”, por lo tanto, en realidad “no hay un problema, sino un trabajo que se está haciendo”. El dirigente colorado señaló que cada partido está evaluando posibles cambios, y que en el correr de esta semana esperan llegar a una definición.

Además, hay dudas en filas blancas sobre la postura que tenían algunos dirigentes de esperar hasta las elecciones departamentales de mayo para completar los cargos. Hay nacionalistas que sostienen que se debe dejar “algún cupo” para luego de mayo porque hay varios postulantes que podrían quedar libres u ocupados luego de las elecciones. Pero un dirigente del PN sostuvo a la diaria que no es probable que eso suceda, aunque quizás se nombre a alguien en algún cargo en forma interina y luego lo cambien. Sea como fuere, subrayó que no cree que se vaya a dejar a las empresas públicas sin el cargo de la oposición.

Por otra parte, según informó Telemundo, el Frente Amplio (FA) y la coalición llegaron a un acuerdo sobre la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. En el primer organismo la integración será de tres del oficialismo y tres de la oposición, mientras que en el segundo el FA tendrá cuatro y la coalición otros cuatro (dos del PN y dos del PC), como en la actualidad (desde 2017). Resta por definir los presidentes, que deben ser neutrales. A diferencia de las venias para los otros cargos, que se votan en el Senado, estos lugares deben ser aprobados por la Asamblea General, también por dos tercios de los votos.