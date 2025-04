A menos de un mes de las elecciones departamentales, que serán el domingo 11 de mayo, la campaña ya está en marcha y bien aceitada. En el caso de la Coalición Republicana (CR), por primera vez se presentará bajo el mismo lema en tres departamentos (Montevideo, Canelones y Salto). ¿Hay estrategia en conjunto? ¿Los candidatos hacen recorridas o actos entre todos? ¿Hay diferencias en cómo se encara una campaña en un departamento o en otro? A priori, si bien en Montevideo “no está sobre la mesa” un acto final en conjunto, en el caso de Canelones los tres candidatos coincidirán en un evento el 4 de mayo.

En el caso de Montevideo, la CR se presenta con Martín Lema, del Partido Nacional (PN), Virginia Cáceres, del Partido Colorado (PC), y Roque García, de Cabildo Abierto. Cáceres señaló a la diaria que para la capital, más allá de que coordinan “la operativa de lo que cada uno hace”, se plantearon la estrategia de tener campañas “con propuestas distintas”. Acotó que hace pocos días se encontró con Lema en la rambla y estuvieron “un rato ahí, en el medio del cantero, repartiendo listas”. “O sea, cuando nos encontramos, compartimos el mismo espacio, pero la estrategia no es generar actividades en conjunto”, ratificó. Además, Cáceres dijo que por ahora “no está puesto sobre la mesa” hacer un acto final en conjunto.

La candidata señaló que si bien los tres van bajo el lema CR, tienen tres perfiles distintos y la idea es poner sus propios énfasis. Agregó que esta es la primera vez que se presentan bajo el lema CR en Montevideo luego de la experiencia a nivel nacional, por lo tanto, para esta elección “es lo mejor” que entendieron que podían aportar a la coalición, “lo cual no quiere decir que a futuro no se pueda pensar, repensar y aprender de esta experiencia y ajustar lo que haya que ajustar”, finalizó.

Por su parte, García subrayó a la diaria que cuando se hacen lanzamientos de campaña de alcaldes de la coalición a veces se suelen encontrar con otros de los postulantes de la CR. Por ejemplo, dijo que este lunes estuvo con Lema en el lanzamiento de los candidatos por el Municipio G, por lo que en realidad no están “tan separados”. De todas formas, consultado sobre la posibilidad de que los tres candidatos hagan un acto en conjunto, dijo que no es como está encarando la campaña.

Canelones: “Una cobertura territorial distinta”

En Canelones la CR tiene tres candidatos: los blancos Alfonso Lereté y Sebastián Andújar, y el colorado Walter Cervini. En diálogo con la diaria, Lereté señaló que en Canelones todavía no hubo actos en conjunto entre los tres y dejó de lado el que hicieron cuando se proclamaron –como sucedió con los postulantes de Montevideo–.. Lereté subrayó que una de las características que lo diferencia y le genera “un plus” respecto a los otros dos candidatos de la CR es que hasta ahora mantuvo “97 reuniones y un recorrido permanente por todos los municipios”, porque armó “un traje a medida, un programa local para cada municipio”. Subrayó que la ventaja de tener tres candidatos es que cubren “todo el departamento, con perfiles y estilos distintos”.

Consultado sobre si tienen pensado hacer un acto final en conjunto, Lereté contestó que se está programando un evento para el domingo 4 de mayo, a cargo de los cinco candidatos a alcaldes de la CR para el municipio de Atlántida, para el que convocaron a los tres candidatos de la oposición. “Yo ya confirmé que sí y creo que los otros dos también confirmaron”, finalizó.

Por su parte, Cervini señaló a la diaria que tienen tres programas de gobierno distintos y que el suyo se presentará la semana que viene, dado que ya “pasó la etapa de consulta con la gente en el territorio y el trabajo con los técnicos”. Además, recordó que van a proponer un documento en conjunto del estilo “Compromiso por Canelones” –aún no tienen el nombre definido– con los ejes temáticos en común.

Cervini también destacó el recorrido de cada candidato por su lado, ya que así marcan una diferencia con el oficialismo, que se presenta con un candidato solo, Francisco Legnani. “Al tener tres candidaturas, son tres perfiles distintos y también hay una cobertura territorial diferente. Además, tener tres programas de gobierno distintos también nos permite buscar perfiles diferentes. El votante tiene la posibilidad de elegir candidatos que acumulen, pero que tienen su propio eje de ruta”, finalizó.

Salto: juntos pero separados

El tercer departamento en el que la CR se presenta bajo el mismo lema es Salto, en donde también es oposición. Allí el Frente Amplio tiene tres candidatos: Álvaro Lima, Ramón Fonticiella y Gustavo Chiriff, mientras que la CR va con dos: Marcelo Malaquina (PC) y Carlos Albisu (PN). “También, cada uno con su perfil, encarando el desafío por separado”, dijo Malaquina a la diaria, y subrayó que el 31 de marzo presentó su programa de gobierno. Sostuvo que estaba la idea en la CR de hacer un documento en conjunto, pero aún no se materializó porque Albisu todavía no presentó el plan de gobierno.

En cuanto a un posible acto en conjunto con su colega de la CR, Malaquina dijo que “no está hablado”, y subrayó que, si le tienen que sacar rápido una respuesta, ya diría que no se hará porque “cada uno viene manteniendo su perfil”. “Son estrategias políticas. Lo hemos dicho desde un principio: somos socios en la CR, no somos hermanos. Tenemos nuestros matices y diferencias. Pero prefiero cien mil veces que gane el doctor Albisu y no que sigan gobernando los Lima en Salto”, finalizó.