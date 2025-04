Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, y el subsecretario Martín Vallcorba concurrieron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para informar y profundizar acerca del actual escenario económico del país, además de una serie de lineamientos centrales para el desarrollo de la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Oddone mencionó dos prioridades de la administración en materia de inversión pública que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “ha puesto sobre la mesa”, y que son el agua y el saneamiento y la movilidad urbana en el área metropolitana.

En cuanto al abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, Oddone afirmó que un “mandato” del gobierno es que es “imposible” que “deje pasar los cinco años sin haber tenido una solución para este tema”, luego de la crisis hídrica de 2023. En ese sentido, el ministro aseveró que este mandato “le da a OSE una centralidad fundamental” y que la empresa pública “es la cenicienta de las empresas públicas en términos de capacidad de gestión y de capacidades financieras”.

Sin embargo, resaltó que encontraron que la situación financiera de OSE “es muy grave”, por lo que indicó que la administración no solo debe “mejorar la gestión”, sino que también deberán “hacer enormes esfuerzos para darle los recursos a OSE, a fin de que pueda soportar sobre su espalda los compromisos de deuda que ya tiene para algunos de los proyectos que son obligaciones para el país”.

Por otro lado, el titular de Economía también respondió una serie de preguntas formuladas por los legisladores allí presentes. En primer lugar, el ministro contestó a una consideración hecha por el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala quien hizo énfasis en que si bien el gobierno recién cumplió un mes de que asumió, “lleva cuatro meses con la condición de gobierno electo”, en cuanto a posibles definiciones y medidas que se puedan tomar.

“Si vamos a contar que hace cuatro meses que estamos en funciones, yo no tengo información de casi nada hasta hace un mes”, subrayó Oddone y remarcó que por su parte “no es de recibo decir que nosotros estamos solamente con diagnósticos”. “Yo acabo de hacer una presentación en la que creo que hay un conjunto de propuestas; algunas de ellas muy concretas y otras no, proque están fuera de la esfera de mi cartera”, recalcó.

En ese marco, expresó que desde que asumió, se dedicó a “atender temas heredados” como la situación del Ferrocarril Central, la mutualista Casmu y la Caja de Profesionales. “Lo que nosotros tratamos de hacer con este diagnóstico, por lo menos desde el MEF, es justamente no hablar de lo que heredamos, sino de las restricciones que tenemos, no importa cuál sea su origen, por lo que a nosotros nos corresponde es gestionar este período de gobierno y esta función económica”, reafirmó.

Oddone contestó a dos consultas del diputado colorado Colorado Rodríguez sobre el impuesto al patrimonio y el descuento de dos puntos del IVA a las compras con tarjeta de débito. Sobre lo primero, el ministro aseguró no estar evaluando modificaciones, y en cuanto al descuento, adelantó que sí es un tema que está a estudio, pero que la intención es evaluarlo “con todos los cuidados necesarios”. “Martín [Vallcorba] es un experto en este tema y lo estamos evaluando”, adelantó.

Asimismo, ante la consulta de Abdala sobre el IVA personalizado planteado por el Frente Amplio, el titular de Economía dijo que es un tema que quiere “estudiar” pero sobre el cual tiene “muchas dudas”. “Tengo dudas porque no hay ninguna aplicación en el mundo sobre este tema y, por lo tanto, cuando no hay evidencia, es difícil evaluar”, explicó.

Informó que si bien la intención es evaluar la posibilidad de hacer un piloto, “todavía no forma una prioridad para este año porque no tenemos tiempo de encarar este tema”. De todas formas, precisó que esto “no quiere decir” que no tengan el tema en agenda “como un tema a evaluar”.

Entre otros temas, se refirió a lo planteado por el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo en cuanto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y dijo que si bien “siempre” ha sido “escéptico” sobre que prospere, reconoce que “con los cambios que han tenido lugar en materia geopolítica”, cree que “hay más probabilidad de avanzar en estas cosas” y que “hay una oportunidad que no estaba abierta”.