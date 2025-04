En cumplimiento de la ley cristal de funcionarios públicos (17.060), la mayoría de los candidatos proclamados por los partidos políticos para las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo presentaron ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sus declaraciones juradas de bienes e ingresos. En dicho documento, cada postulante indicó tanto su activo como su pasivo patrimonial, así como su promedio mensual de ingresos en los últimos 12 meses. A continuación, los diez candidatos con mayor patrimonio neto, según las declaraciones divulgadas por la Jutep.

1. John Duhalde, Partido Nacional (Tacuarembó)

El candidato de la lista 33 del Partido Nacional (PN) declaró tener un patrimonio neto de 561 millones de pesos, unos 13 millones de dólares. Duhalde, que competirá en la interna del PN con Wilson Ezquerra, quien aspira a la reelección, declaró poseer nueve “chacra-campo”, por un total de 592 millones de pesos. También declaró tener 6.065 cabezas de ganado vacuno, 2.560 cabezas de ganado ovino y 71 caballos, por un valor acumulado de 94 millones de pesos. En el pasivo, en la declaración jurada de Duhalde, figuran deudas comerciales con los bancos República, Santander y BBVA por 146 millones de pesos.

2. Federico García, Partido Nacional (Soriano)

García es candidato a la Intendencia de Soriano por la lista 433 del PN, lema que comparte con Guillermo Besozzi y María Sarutte. El dirigente nacionalista declaró ser propietario de siete terrenos, cuatro casas y dos apartamentos, por un total de 451 millones de pesos; aunque apuntó que sólo posee 50% de la propiedad de algunos de estos inmuebles. García no declaró tener pasivo; su patrimonio neto es de 478 millones de pesos.

3. Wilson Ezquerra, Partido Nacional (Tacuarembó)

El tres veces intendente de Tacuarembó, que va por la reelección por la lista 50 del PN, declaró tener ingresos por 2.132.236 pesos, que se dividen entre el sueldo líquido de intendente, de 302.236 pesos, y 1.830.000 pesos por concepto de rentas. Por inmuebles, Ezquerra declaró tener —entre locales, terrenos, casas y apartamentos— un activo patrimonial de 73 millones de pesos; en cambio, no figura ningún vehículo. En el pasivo de Ezquerra figuran únicamente 72.147 pesos asociados a tarjetas de crédito. El patrimonio neto del dirigente nacionalista es de 294 millones de pesos.

4. Carlos Kuster, Cabildo Abierto (Durazno)

El edil Kuster, que percibe 50.000 pesos al mes de la Caja Militar, declaró tener depositados 108 millones de pesos en cuatro cuentas bancarias distintas; también declaró poseer 26 cabezas de ganado vacuno, por un valor de 312.000 pesos. En el pasivo aparecen sólo 200.000 pesos de una tarjeta de crédito. El patrimonio neto del candidato cabildante es de 113 millones de pesos.

5. Pablo Lanz, Partido Colorado (Florida)

El exsenador y exvicepresidente de Antel declaró tener un patrimonio neto de 87 millones de pesos. Lanz, que tiene el apoyo del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado (PC), dijo tener ingresos por 142.353 pesos, provenientes del alquiler de una casa y de la renta de un campo. En el apartado de estado de situación patrimonial, Lanz anotó cinco terrenos, tres casas y dos apartamentos por un valor total de 81 millones de pesos. El candidato colorado no declaró tener pasivo.

Salvadro Schelotto. (archivo, enero de 2025) Foto: Alessandro Maradei

6. Salvador Schelotto, Frente Amplio (Montevideo)

El arquitecto y exdirector nacional de Vivienda es el único frenteamplista entre los diez candidatos de mayor patrimonio. Schelotto, integrante de la Vertiente Artiguista, declaró tener depositado en el sistema bancario 3.710.141 pesos; también declaró ser propietario de tres casas y un apartamento por un valor acumulado de 48 millones de pesos. El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo percibe dos jubilaciones, una por la Caja de Profesionales, de 112.408 pesos, y otra por el Banco de Previsión Social, de 124.182 pesos. El patrimonio neto de Schelotto es de 60 millones de pesos.

7. Rubén Bacigalupe, Partido Nacional (San José)

El exdiputado del PN por San José y candidato de la lista 50 declaró tener un patrimonio neto de casi 53 millones de pesos. En el apartado de estado de situación patrimonial, Bacigalupe declaró poseer la mitad de la propiedad de tres casas y de 1.500 equinos. En el pasivo del candidato nacionalista figuran una deuda hipotecaria de 1.717.360 pesos, cuyo acreedor es Cautin SA, y una deuda bancaria con el Banco República de 308.371 pesos.

8. Luis María Carresse, Partido Colorado (Lavalleja)

El patrimonio neto del candidato a la intendencia de Lavalleja por la lista 15 del PC es de 47 millones de pesos. Según lo declarado, la mayor parte de su activo patrimonial corresponde a una “chacra-campo”, de la cual es propietario de 50%, por un valor estimado de 40 millones de pesos.

9. Mario García, Partido Nacional (Lavalleja)

En la declaración jurada del candidato a la reelección por la lista 58 del PN figuran, en la sección de inmuebles, 23 casas, diez terrenos y tres apartamentos. García declaró ser propietario minoritario en la mayoría de los inmuebles, por un valor acumulado de 34 millones de pesos. Esto, sumado a los depósitos, los vehículos, las cabezas de ganado vacuno y los caballos, marca un patrimonio neto de 40 millones de pesos.

Richard Sander. (archivo, octubre de 2020) Foto: Federico Gutiérrez

10. Richard Sander, Partido Colorado (Rivera)

El también candidato a la reelección por la lista 2000 del PC declaró tener un patrimonio de 38 millones de pesos. En su activo patrimonial, Sander declaró ser propietario de bonos emitidos por BBVA Petrobras y Uruguay por un valor estimado de 35.691.188 pesos; en el pasivo, marcó un préstamo de BBVA por 1.966.633 pesos.

La ley cristal de funcionarios públicos establece que los candidatos deben presentar la declaración jurada “hasta 30 días antes de efectuarse el acto electoral”, por lo que el plazo venció el pasado viernes 11 de abril. La Jutep todavía no publicó la lista de los candidatos que no cumplieron con la normativa vigente. En la página web del organismo de contralor no figuran las declaraciones juradas de decenas de candidatos.