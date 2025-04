La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, fue consultada este jueves por la prensa sobre las críticas de la oposición a la decisión del gobierno de mantener el precio de la nafta y bajar el gasoil. El senador nacionalista Álvaro Delgado sostuvo que el precio de paridad de importación (PPI), que se utiliza como referencia para fijar el precio de los combustibles, bajó “de forma significativa”, pero el gobierno decidió no trasladarlo al precio.

Cardona afirmó que le parece “poco serio manejar conceptos que son equivocados para la gente”. “Se instaló un relato que no es cierto, y es que el precio de paridad de importación se traslada directamente y a partir de esos porcentajes se fijan los precios de los combustibles. Eso no es verdad, tenemos los números”, remarcó. Mencionó que entre 2021 y 2024 el gobierno de Luis Lacalle Pou sólo utilizó el PPI cuatro veces en 45 ajustes.

La ministra reiteró que el gobierno de Yamandú Orsi está elaborando un nuevo instrumento legal que permita fijar el precio de los combustibles por plazos mayores, ya que la normativa actual dispone que debe establecerse por uno o dos meses. Esto se hará “para darnos el tiempo para poder manejar no sólo el precio de referencia, que es lo que se considera al inicio de la cadena, sino hablar con cada uno de la cadena, que tienen paramétricas a la interna que ni siquiera son mensuales”, explicó Cardona.

Ministra de Industria: Pérdidas por parada en la refinería se debieron a “falta de gestión”

Por otra parte, Cardona se refirió a las afirmaciones del exvicepresidente de Ancap Diego Durand sobre las pérdidas de la empresa. Durand dijo a la diaria que los resultados negativos se dieron fundamentalmente por “tener la refinería parada, que implicó más tiempo del esperado porque tuvimos conflictividad sindical”.

“Argumentar que las pérdidas de Ancap tienen que ver con la parada técnica de la refinería es por lo menos un argumento absolutamente pobre”, señaló Cardona. “Por un lado, sería un reconocimiento del gobierno que se fue de que en realidad es más barato refinar que importar. Si a mí tener la refinería parada me sale más caro, quiere decir entonces que cuando Uruguay refina es más barato que importar”, comentó.

Consideró que lo sucedido con la refinería muestra “una falta de gestión”, porque las autoridades anteriores del ente deberían haber previsto que, si iban a realizar el mantenimiento de la refinería, debían gestionar “no sólo el tiempo en el que se hace”, sino “qué se hace con los trabajadores y trabajadoras”. En la misma línea, el secretario general del sindicato de Ancap, Manuel Colina, consideró que hubo una falta de programación de la gestión anterior. “Hay que pensar y hacer los números antes; el Estado tiene que guardar dinero para hacer la parada técnica y no tener problema, [pero] eso es lo que no hizo el gobierno anterior: no guardó dinero y endeudó a Ancap por muchos millones de dólares”, dijo a la diaria.