La voz más esperada de los últimos días apareció este mediodía en formato de un breve tuit. El presidente Yamandú Orsi confirmó en su cuenta de X que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, le presentó la renuncia y él ha “decidido aceptarla”, por lo que es un “tema resuelto”, aseguró.

Se esperaba que el primer pronunciamiento del presidente en torno al caso Cairo ocurriera este sábado en el marco de su participación en el aniversario del Desembarco de los 33 Orientales.

Bergara sobre Cairo: “Asume una responsabilidad y cuida al gobierno”

Esta mañana, en una rueda de prensa, el exsenador frenteamplista y candidato a la Intendencia de Montevideo Mario Bergara consideró que la decisión de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de presentar su renuncia es “correcta porque asume una responsabilidad y cuida al gobierno”. Bergara sostuvo que la renuncia “corresponde desde el punto de vista institucional”, aunque “es un desenlace que obviamente nadie esperaba”.

Consultado sobre si tardó en llegar, el candidato consideró que “esas cosas son muy difíciles de valorar”; Bergara recordó el caso del director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno anterior, Nicolás Chiesa, que “actuó de los dos lados del mostrador” al ser representante de la empresa Mi Granja SA y, tras el pedido del expresidente Luis Lacalle Pou, renunció a la actividad privada pero se mantuvo en su cargo público. “Ese jerarca duró los cinco años de gobierno. Así que, bueno, hay cosas que demoran y demoran, ¿no?”, cuestionó.

Para el exsenador, en el caso de Cairo, “hay un error personal que se asume por parte de la persona y el gobierno actúa en consecuencia”, por lo que no admite el cuestionamiento de la oposición sobre que no gobierna la honestidad, en referencia al eslogan de la campaña del presidente Yamandú Orsi: “Que gobierne la honestidad”. “No veo dónde está el accionar deshonesto de parte del gobierno”, afirmó Bergara.

Respecto de los mecanismos de control de la Intendencia de Montevideo para identificar irregularidades como las cometidas por la exministra, quien pagaba la contribución inmobiliaria correspondiente a un terreno baldío, dado que nunca declaró las viviendas construidas, el candidato sostuvo que la IM “tiene normas que todo el mundo tiene que respetar y, obviamente, el tema de controlar siempre está, siempre hay que fortalecer la fiscalización, pero las normas son claras”.

Con la renuncia, para Bergara, el caso de Cairo se da “por saldado” y no tendría por qué perjudicar la campaña hacia las elecciones departamentales y municipales del próximo 11 de mayo. “Hay un error de parte de la persona, sigo pensando obviamente que Cairo va a regularizar, y en ese sentido creo que se da por saldada la situación”, acotó.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece la exministra y que respalda la candidatura de Bergara, emitió un comunicado en defensa de Cairo, en el que señala que ella “seguirá militando”, ya que integra un sector “de trabajadores que militan donde la organización lo decida” y que no cree “en la clase política”, porque sus integrantes son “parte del pueblo”. Bergara consideró que no hay una “clase política”, sino que hay “gente que se dedica a la política de manera profesional”, lo que, “obviamente, implica asumir a veces responsabilidades, posturas y perfiles de cosas que están condicionados por el hecho de ser parte de ese grupo y de ser gente elegida por la gente”.

Schelotto desmintió que se le haya ofrecido la titularidad de Vivienda

El también candidato a la IM por el Frente Amplio Salvador Schelotto abordó en la red social X “una información mentirosa” acerca de que asumiría la titularidad de la cartera de Vivienda en reemplazo de Cairo. “Nadie ha conversado conmigo y no me fue ofrecida ninguna responsabilidad de gobierno, por ende, es mentira que la vaya a asumir”, sostuvo el arquitecto y ex director general de Planeamiento Urbano de la IM y ex director nacional de Ordenamiento Territorial (2015-2016) y de Vivienda (2016-2020).

“En esta coyuntura mi prioridad política, que concentra todo mi tiempo, interés y energía, es la candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio”, afirmó, al tiempo que pidió a sus compañeros “que actúen con responsabilidad, sean cuidadosos y verifiquen bien la veracidad de la información antes de compartir cualquier ‘noticia’ maliciosa o directamente falsa”.