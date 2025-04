La consultora argentina de opinión pública CB publicó el ranking mensual de los presidentes mejor valorados de América del Sur según sus ciudadanos, elaborado entre el 11 y el 16 de abril.

Con respecto a la medición de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, perdió 1,6 puntos, pero continúa primero con un 51,3% de imagen positiva y 44,5% negativa, seguido de cerca por el recientemente reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que recoge 51% de opiniones favorables y 45,2% negativas y fue el que más creció en la encuesta de abril.

Las valoraciones sobre la imagen de Orsi se desglosan entre un 23,4% de buena, 27,9% de muy buena, frente a 21,2% de mala y 23,3% de muy mala, al tiempo que un 4,2% no emitió opinión.

Los siguen en el top 5 el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva,, con un 49,7% de valoración positiva y un 47,7% de negativa; el mandatario argentino, Javier Milei, con 46,3% de imagen positiva y 50,8% negativa, y el paraguayo Santiago Peña, que acumuló en abril 45% de aprobación y 51,8% de desaprobación.

Al final de la tabla se encuentra el presidente boliviano, Luis Arce,, en el puesto 10, con un 24,1% de imagen positiva, un 70,8% negativa y un 5,1% que no sabe o no contesta. Le siguen la presidenta peruana, Dina Boluarte, en el noveno lugar (24,9% de imagen positiva, 68,6% negativa y 6,5 %que no sabe o no contesta), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (28,5% de imagen positiva, 69% negativa y 2,5% que no sabe o no contesta).

El chileno Gabriel Boric se ubicó en sexto lugar con 44,8% de aprobación y el colombiano Gustavo Petro en el séptimo con 36,2% de opinión positiva.

Ranking de senadores

CB también elabora un ranking de los senadores de cada país. En el caso de Uruguay, en esta medición Blanca Rodríguez, del Frente Amplio (FA), se posicionó como la senadora con mejor balance positivo (+21,3%) y superó a Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC) (+15,6%). Los siguen los frenteamplistas Sebastián Sabini, Silvia Nane y el colorado Tabaré Viera.

La lista de los diez mejor valorados continúa con Mario Bergara (FA), Daniel Caggiani (FA), Martín Lema (PN), Robert Silva (PC) y Bettiana Díaz (FA).

Por otro lado, la senadora peor valorada es la nacionalista Graciela Bianchi, con un balance negativo de -41,1%. Sus correligionarios Luis Alberto Heber (-38,1%) y Sebastián da Silva (-17,6%) se ubicaron en penúltimo y antepenúltimo lugar del ranking, respectivamente.

Otros senadores con malas valoraciones son Constanza Moreira (FA), Gustavo Zubía (PC), Sergio Botana (PN), Aníbal Pereyra (FA), Óscar Andrade (FA), Eduardo Antonini (FA) y Pedro Irigoin (FA).