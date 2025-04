La situación de la casa de verano en el balneario Solís (Maldonado) del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, que se hizo pública este martes, fue criticada por dirigentes de la coalición, pero no con tanta intensidad como el caso de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo.

Uno de los más críticos con el tema en filas de la oposición fue el senador blanco Sebastián da Silva. En diálogo con la diaria, luego de la rueda de prensa en la que Arim dio sus explicaciones, el senador dijo que está “un poco harto de escuchar justificaciones de cosas mal hechas por parte de gobernantes”. Sostuvo que si Arim no tiene el trámite de final de obra de su vivienda, ya debe regularizarla, porque hace casi diez años que “está en falta con la regularización de su casa”.

“El final de obra es un deber del propietario de un inmueble. Entre muchas otras cosas, para que todo esté dentro de las normas de convivencia, de estructura, de seguridad, etcétera. No es un argumento válido que no hizo el final de obra pero hizo los aportes. Tenés que hacer el final de obra, y mucho más si alquilás la casa, si la usás como un activo”, sostuvo.

De todas maneras, Da Silva subrayó que este tema “no tiene nada que ver” con la situación de Cairo, incluso por la temática de Arim como jerarca. Dijo que lo de Cairo fue peor y hasta lo cataloga como “de García Márquez”, aunque en la situación de Arim ve que “hay un nuevo ejemplo de romantización de las cosas mal hechas”.

En cuanto a cómo seguirá el tema, Da Silva se refirió a la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, recién creada por el presidente, Yamandú Orsi, en cuyo Comité Ejecutivo hay representantes de la OPP. El senador dijo que Arim “tiene que saber que es muy difícil encabezar una comisión de diálogo” por la seguridad social, “en donde obviamente está compactada una enorme cantidad de obligaciones de los ciudadanos, con el ejemplo de que no tiene el final de obra porque se le pasó”.

“Estamos discutiendo la Caja de Profesionales. Si Arim hubiese hecho el final de obra, capaz que algún arquitecto hubiese hecho algún aporte más para la Caja de Profesionales. Entonces, los ejemplos son enormes”, señaló. Además, auguró que “seguirán saltando” casos similares al de Arim o Cairo, entonces, “o hacemos una amnistía para todos” o no se sabe cómo termina.

A su vez, el diputado colorado Juan Martín Jorge señaló a la diaria que lo de Arim, “obviamente, es un caso que está haciendo ruido porque es muy reciente lo de Cairo”, pero “son dos casos totalmente diferentes”, porque Arim declaró la obra en el BPS y en la Intendencia de Maldonado, a diferencia de la exministra. Además, agregó un matiz con respecto a Da Silva, porque “le están recriminando equivocadamente el tema del final de obra”.

“Le cuestionan que habite y alquile la finca sin el final de obra, pero es una simple formalidad de la intendencia, como para decir que está terminada y están aceptados los planos; eso no impide que puedas entrar a vivir, alquilar o quedarte toda la vida sin la habilitación final de la obra. El 95% de los edificios nuevos de Uruguay no tienen final de obra; la intendencia no da abasto para dar todos los finales de obra”, sostuvo.

Para Jorge, “lo que sí se le puede reclamar a Arim”, porque es “la única falla” que encontró, “es que no regularizó la cédula catastral de esa casa”, por lo tanto, “no está pagando” el impuesto de Primaria “ni la contribución correcta”. “Pero el caso de Arim es muy diferente al de Cairo, porque Arim registró esta obra en el Estado. Está en falta con actualizar, pero está lejos de ser una omisión grande. ¿Es cuestionable desde el punto de vista ético? Claro, desde el momento en que todos los que estamos en cargos de responsabilidad debemos ser más prolijos con nuestras cosas que la media de la ciudadanía”, señaló. De todas formas, dijo que lo de Arim “no da ni para amarilla”.

Consultado sobre si los colorados ya analizaron qué pasos seguirán sobre el tema, Jorge dijo que en la bancada no lo hablaron, y si no se trató, le parece que es porque “todos” entendieron que “no amerita para mucho más”. “Si hubiera sido grave, la bancada automáticamente salta para ver qué medidas tomar”, finalizó.

Por último, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez también dijo a la diaria que la situación de Arim “no es asimilable al caso Cairo”, porque el jerarca de la OPP, al hacer las declaraciones y aportes al BPS cuando empezó la obra, “demostró la voluntad de hacer las cosas como corresponden”. Por lo tanto, señaló que el tema no le merece “mayor opinión”.