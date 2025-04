El presidente Yamandú Orsi fue consultado este jueves sobre los anuncios del gobierno para atender la situación de las personas que viven en la calle. Desde la Expo Melilla, el mandatario dijo que no le gusta ser el “anunciador de los anuncios”, aunque advirtió que desde la población “hay una cosa que está latiendo”.

“Ayer estuve hablando con el ministro de Desarrollo Social [Gonzalo Civila] y con la ministra de Salud [Cristina Lustemberg]. Es claro que a mí no me gusta ser el anunciador de los anuncios. No esperen de mí grandes anuncios, porque lo que me gusta que pase es comentar las cosas cuando van ocurriendo”, señaló.

Orsi recordó que durante el último Consejo de Ministros el Poder Ejecutivo definió 63 prioridades y que “ahí están” los primeros asuntos que se van a implementar.

El presidente señaló que a “nivel social” y de “la población” este tema es un reclamo. “Todos los días hay una cosa que está latiendo y nos obliga a ser más expeditivos. Veremos cuál es la salida, se está trabajando en el tema. Estamos aterrizando en el ministerio y hay mecanismos para aceitar”, señaló. “Es cierto que si hay que poner un pie en el acelerador hoy, es ahí”, agregó.

Alejandro Sánchez respondió en X a una militante del FA que le exigió medidas al gobierno

Orsi no fue el único referente del Ejecutivo que se refirió al ritmo del gobierno este jueves. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió a través de su cuenta de X a una militante frenteamplista que le reclamó al gobierno acciones ante la permanencia de un funcionario de la embajada de Uruguay en Argentina, procesado por un delito de contrabando a inicios de los años 2000.

“Llevamos recién 30 días de gobierno, incluso en varios entes aún no pudimos cambiar a todo el directorio”, comenzó Sánchez. El jerarca dijo que, en el caso puntual del que habla la usuaria de la red, “recién se está nombrando” al nuevo embajador en ese país, que tiene que ser aprobada por el Senado. El exprosecretario de Presidencia durante el gobierno de José Mujica, Diego Cánepa, es el designado embajador en el país vecino.

“Luego de eso sí podremos tomar decisiones sobre la embajada en Argentina. Creo que merecemos un poco más de confianza, siento que a muchos compas los está dominando la ansiedad. Esto recién empieza y será largo y empinado el camino para cumplir con nuestro programa, necesitamos estar juntos. Abrazo grande”, escribió.

Quien recogió el guante fue el exalcalde de Piriápolis Mario Invernizzi, dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) como Sánchez. “Usted entenderá nuestra ansiedad, más en el caso de que, si bien hace sólo 30 días [que] se instaló el Ejecutivo, hace 45 juraron los actuales parlamentarios”, inició.

El dirigente de Maldonado aseguró que “no todo se le exige al Ejecutivo”. “Se les pide también a nuestros parlamentarios, los que en una república son tan gobierno como el Ejecutivo, que actúen en consecuencia con el discurso”, añadió.

“Si tenían que moderarse por la (mala) negociación por las venias, el voto en contra sobre la de [Mario] Layera los exime de cualquier moderación”, agregó. “Otrosí digo: usted está ocupando un alto cargo; no tendría que discutir por las redes y perder el tiempo contestándole a opinólogos como yo”, sentenció.

Este jueves, el semanario Búsqueda informó que la falta de anuncios concretos fue un tema que se conversó durante la reunión que mantuvo el Poder Ejecutivo con las bancadas de legisladores del Frente Amplio el pasado lunes en la residencia de Suárez y Reyes. Allí, según ese medio, algunos senadores le plantearon al gobierno que no se debe esperar a la discusión del Presupuesto para enviar al Poder Legislativo proyectos para atender temas “urgentes”.