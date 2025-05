La jornada de este 1° de mayo, como todos los años, está marcada por el acto del Día de los Trabajadores que lleva adelante el PIT-CNT, al que, como es tradicional, asisten representantes de varios partidos políticos y del gobierno nacional. Tal es el caso del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien habló en rueda de prensa sobre varios temas, entre ellos, el diálogo social que impulsa el gobierno para reformar la seguridad social.

Sánchez comenzó con un “reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del Uruguay”, que “son los que se levantan temprano y construyen este país siempre”, y consideró que el 1° de Mayo también es “un momento para recordar que todos los derechos conseguidos han sido hijos de la lucha de quienes hoy no están”. “Con esas dos convicciones, en el reconocimiento de los trabajadores y de sus herramientas, de la negociación colectiva y de la necesidad de seguir construyendo más derechos, es que venimos a escuchar al movimiento sindical, a escuchar sus reclamos”, afirmó.

El jerarca consideró que “el movimiento sindical en Uruguay es un movimiento muy maduro, uno de los sujetos constructores y defensores de la democracia”, y que el acto que se desarrolla en la plaza Primero de Mayo es una instancia para “poner arriba de la mesa la perspectiva de los trabajadores sobre el desarrollo del país, sobre los problemas de Uruguay”.

Salarios y jubilaciones

Sobre la desindexación de los salarios, que generó polémica en los primeros días del gobierno a raíz de algunas declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, Sánchez dijo que en el gobierno no hay diferencias: “Nosotros hemos sido claros en el sentido de que Uruguay tiene que avanzar en que nadie quede atrás, pero en lo que tenemos que focalizar el esfuerzo es en los salarios sumergidos, porque hoy tenemos muchísimos compatriotas que ganan menos de 25.000 pesos por mes y ahí tiene que estar el esfuerzo. Eso no quiere decir que el resto de los ciudadanos pierda ingresos, pero tenemos que focalizar los aumentos en los que están más jodidos”, reflexionó.

Consultado sobre el diálogo para reformar la seguridad social, y concretamente sobre el planteo del movimiento sindical de volver a poner en discusión la fijación de la edad mínima jubilatoria en 60 años, Sánchez afirmó: “Hemos planteado desde el día uno que aumentar la edad jubilatoria al barrer genera dificultades para muchos trabajadores y trabajadoras. Lo que hay que discutir son los mecanismos para que todos aquellos que se quieran jubilar o necesiten jubilarse a los 60 años lo puedan hacer”. El secretario de Presidencia aseguró que “ese va a ser uno de los componentes del debate y de la discusión, y seguramente de acuerdo”, en el espacio de diálogo.

Los referentes de la oposición “están un poco apurados pidiendo renuncias”

En cuanto a los recientes cuestionamientos de parte de la oposición ante varios temas, como el posicionamiento del gobierno frente a la situación de Ancap y el caso del director de la OPP, Rodrigo Arim, y su casa de veraneo en Solís, Sánchez consideró que hay “una oposición dura”, pero que ese “es su rol”. “Podrían haber esperado un poco, quedan 58 meses de gobierno, creo que están un poco apurados pidiendo renuncias”.

En las últimas horas, a contramarcha del tono con el que salió la mayoría de los dirigentes de la coalición, quienes marcaron diferencias entre el caso de Arim y el de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo, el senador colorado Andrés Ojeda afirmó que “lo ocurrido con el director de la OPP y exrector de la Udelar no es distinto a lo ocurrido con la exministra de Vivienda”, por lo que, a su entender, el tema “debe tener el mismo desenlace” y “NO está cerrado”, escribió en su cuenta de X. En síntesis, afirmó que desde el Partido Colorado no descartan “acciones parlamentarias al respecto si el presidente no actúa”.