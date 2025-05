El senador nacionalista Álvaro Delgado asistió este jueves, como lo hace todos los años, al acto del 1° de Mayo que organiza el PIT-CNT. En rueda de prensa, luego de la oratoria central, el expresidenciable criticó los cuestionamientos de los dirigentes sindicales al gobierno anterior y calificó el discurso como “muy indulgente” con el actual gobierno.

Delgado recordó que asiste al acto de la central sindical, así como va “al congreso de la Federación Rural”, porque entiende que “es parte de la responsabilidad que tenemos como gobernantes, siendo gobierno u oposición, escuchar con respeto”. “Escuchar no es coincidir; en algunas cosas se coincidirá, en otras se va a discrepar, pero venir a escuchar con respeto es lo primero”, enfatizó.

El dirigente blanco criticó duramente el discurso de los oradores centrales: “Se habló mucho de independencia de clase, que es algo que tiene muy asumido el PIT-CNT; lo que no hubo es independencia política, porque acá hubo un vínculo muy notorio de identificación con el Frente Amplio y el gobierno actual”, afirmó. “Es más, es el primer acto del PIT-CNT donde no veo reclamos al gobierno. Además, son discursos obviamente muy ideológicos, algunos muy sesentistas, pero hablando de reivindicaciones vinculadas a lo que pasó en el gobierno anterior, muchas de ellas faltando a la verdad”, cuestionó.

Entre las cosas que para Delgado faltó mencionar, enumeró: “Hay más empleo y no lo dijeron, más de 100.000 puestos de trabajo más; hay más salario real que en 2019 y no lo dijeron; hay menos informalismo, hay más inversión… Cuando no decís toda la verdad, no digo que mientan, pero digo que no es absolutamente fidedigno un discurso de estas características”.

Delgado marcó una sola coincidencia con el movimiento sindical: “Coincidimos en una cosa: en la preocupación por la pobreza infantil no hay dos lecturas”.

Ancap: “Ya se recaudaron más de 15 millones de dólares adicionales”

Por otra parte, Delgado fue consultado sobre la polémica entre el gobierno y la oposición por la situación financiera de Ancap, que derivó en la comparecencia de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, al Parlamento, este viernes. Para el nacionalista, la jerarca “ridiculizó al presidente porque le hizo decir cosas que no son ciertas o medias verdades, que a veces es peor, y lo hizo porque no sabía o –es mucho peor si sabía– omitió explicar el déficit de 2024 de Ancap, que tuvo que ver con la parada de la refinería, que en vez de 90 días, como estaba previsto, fue de más de ocho meses por un conflicto sindical”.

Delgado aseguró que la empresa estatal “está mejor que en 2019, con 120 millones menos de deuda, con más patrimonio, con un acumulado en cinco años de 200 millones de dólares de ganancia”.

Por otro lado, Delgado criticó que este gobierno “cambió el criterio” de ajuste de las tarifas de los combustibles: “Ya lo cambió en marzo, cuando bajó los combustibles menos que la paridad de importación, y los vuelve a bajar ayer cuando bajó mucho menos que la paridad de importación”. En esa línea, aseguró que “ya se recaudaron más de 15 millones de dólares adicionales” en lo que va de la gestión.

“Si proyectamos esta actitud de mantener tarifas políticas y no técnicas, va a hacer que estén sobrerrecaudando por encima de lo que deberían más de 72 millones de dólares este año en combustibles”, calculó el senador.