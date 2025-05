Este lunes, en la habitual sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado estuvo Augusto Alcalde, extitular de la Dirección Nacional de Catastro, para analizar la situación de la vivienda en Solís (Maldonado) del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

Luego de la sesión, en diálogo con Subrayado, Alcalde dijo que analizaron la situación desde el punto de vista “técnico” y a su vez la compararon con el caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo. Alcalde dijo que “hay cosas que son objetivas”, como que el padrón de la casa de Arim “no tiene 24 metros”, que es lo que figura en Catastro, por lo tanto, “hay cosas que dice Arim que no son precisas” y que no tienen “nada que ver con defectos constructivos ni con el final de obra, que es un trámite netamente departamental”.

“Sin duda, hay una cierta defraudación tributaria de Arim. Yo, personalmente, creo que no hay mala fe de parte de él, y ahí pongo una diferencia con el caso de Cairo, [en el] que no hubo pago de aportes al Banco de Previsión Social, etcétera”, sostuvo el exjerarca. Agregó que le recomendó al CEN colorado que “exhorte a la presentación de la declaración jurada”, como él lo hizo en otros casos, como el de la casa en San Luis del senador frenteamplista Óscar Andrade y del entonces diputado del Partido de la Gente Daniel Peña por su casa en Punta Ballena.

Alcalde dijo que el gobierno departamental tiene competencia en un rol de “policía territorial” y en este caso considera que corresponde que “los organismos actúen de oficio y que Arim regularice la situación”. “Después, si las responsabilidades políticas existen o no, no me corresponde [decirlo] a mí como exdirector de Catastro, sino a la fuerza política y a los legisladores”, sostuvo.

A su vez, el diputado colorado Felipe Schipani, integrante del CEN, subrayó en diálogo con la diaria que Arim “está en falta porque, en base al valor catastral, después se fijan todos los tributos” y eso genera “que no se llegue al monto para tributar [el impuesto de] Primaria”, o sea que “hubo un impago” de ese impuesto “durante un buen tiempo”.

En tanto, este lunes, según informó el programa La pecera, la Dirección Nacional de Catastro intimó al director de la OPP para que actualice la situación de su vivienda.