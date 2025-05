La primera vez que compareció ante la comisión especial de la Cámara de Diputados para defender su solución a la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), el Poder Ejecutivo distribuyó la carga de la reforma del siguiente modo: 42% sobre los activos, mediante cambios paramétricos y un aumento de la tasa de aportación; 31% sobre los pasivos, a través de un nuevo impuesto, y 27% sobre el resto de la sociedad, a partir de transferencias directas desde Rentas Generales e incrementos de los timbres profesionales.

Pero la ecuación cambió y este último porcentaje, que recae sobre quienes no integran el subsistema previsional, sufrirá una corrección al alza, tal y como se desprende de las últimas modificaciones que presentó el Poder Ejecutivo en respuesta a la contrapropuesta que plantearon el jueves los partidos de la oposición.

El diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, presidente de la comisión, anunció en rueda de prensa que habrá “una reducción de la contribución de los pasivos”, equivalente a cuatro millones de dólares por año, a cargo del Estado. Por su parte, el diputado del FA Gabriel Otero, también miembro de la comisión, indicó a la diaria que la última propuesta del gobierno establece que el ajuste de los timbres sea íntegramente por el índice medio de salarios, y no por una semisuma entre los salarios y la inflación, lo cual, sostuvo, supone “un aporte importante de la sociedad”.

Otero indicó que el cambio de criterio para el ajuste de los timbres no es el único punto de la contrapropuesta de la oposición que aceptó el oficialismo. También se incluyó, por ejemplo, la compatibilidad entre una jubilación por edad avanzada de la CJPPU y una jubilación de otro organismo previsional.

Para Otero, se trata de un “acercamiento posible y lógico”. “Yo creo que estamos frente a un buen acuerdo, sabiendo que es un proyecto de ley que apunta al rescate de la caja y a la convergencia de aquí a 20 años [con el Sistema Previsional Común]; esperamos que también sea una buena señal para todos los profesionales, en cuanto a que se garantiza el funcionamiento de la caja”, expresó.

La discusión continuará en el Senado

La comisión volverá a reunirse este lunes de tarde con un único objetivo: votar el proyecto. El FA tiene los votos suficientes para aprobar la reforma en la comisión. Está previsto que el proyecto se trate el miércoles en el plenario de la Cámara de Diputados, donde el FA necesita dos votos de la oposición para aprobar la reforma.

Aunque los últimos cambios que presentó el Poder Ejecutivo no conformaron completamente, sobre todo con relación a los activos y los pasivos, la oposición evalúa la posibilidad de acompañar “en general” el proyecto para que este pase a la Cámara de Senadores.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, miembro de la comisión, advirtió que, “si la oposición no vota en general, no hay ley”; en tal sentido, aseguró que la oposición tendrá una postura distinta a la que tuvo el FA en 2023 cuando rechazó la reforma de la CJPPU que había presentado el entonces oficialismo.

“Nadie pretende arrinconar al gobierno. Si lo quisiéramos arrinconar, haríamos lo mismo que hizo el Frente en el período pasado”, afirmó Abdala. El diputado del PN valoró de manera positiva “algunas mejoras” que presentó el Poder Ejecutivo en respuesta a la contrapropuesta, pero subrayó que la oposición no votará a favor del aumento de la tasa de aportación ni del nuevo impuesto a los jubilados.

El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, también integrante de la comisión, señaló a la diaria que el Poder Ejecutivo no aceptó “el corazón de la propuesta de la oposición”, esto es, no gravar a los pasivos y mantener la tasa de aportación en 18,5%, por lo cual “es muy difícil poder llegar a un acuerdo”.

“Cuando no te llevan lo principal y te llevan cosas accesorias, la negociación se tranca, y en la medida en que ellos se están apurando para votar, nosotros nos plantamos acá. Veremos si votamos en general o no, [porque también] nos pesa que haya una salida” a la situación que atraviesa la CJPPU, expresó el diputado del PC.

Rodríguez sostuvo que la reducción impositiva que anunció el oficialismo para los pasivos “no mueve la aguja” y afirmó que el aumento de la tasa de aportación “lo que va a provocar es la fuga de profesionales de la caja”. Al igual que Abdala, Rodríguez señaló que “en la discusión particular de los artículos las cosas más importantes que plantea el gobierno no las vamos a llevar y no van a tener los votos”.

En el caso hipotético de que el proyecto se termine aprobando en general en Diputados pero sin los artículos que comprenden los aportes de los activos y los pasivos, el FA tiene la opción de introducir estas modificaciones en el Senado, donde sí tiene mayoría. No obstante, si esto ocurre, el proyecto tendrá que volver a tratarse en la cámara baja.

Por eso, Rodríguez sostuvo que, una vez que el proyecto pase al Senado, “tiene que haber una negociación entre los partidos para blindar una salida a la caja de manera responsable”. Al respecto, Otero sostuvo que “el acuerdo se va a cerrar en el Senado”.

A todo esto, el grupo Profesionales Independientes en Defensa de la CJPPU convocó a los afiliados de la caja paraestatal a manifestarse nuevamente este martes a las 12.30 en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en rechazo a la reforma.