“Después de haber analizado todo lo que pasó y lo que viene, decidí votar al Frente Amplio [FA]”, anunció la edila nacionalista María de los Ángeles Souto, presidenta de la Junta Departamental durante el período 2022-2023.

El mensaje, que difundió el canal local TVF a través de sus redes, cerró una campaña en la que los anuncios de incorporaciones extrapartidarias tuvieron varias participaciones en escena. De todos modos, Souto aclaró que en su caso no se trata de una adhesión. “Sólo voto. No me adhiero al Frente Amplio”, dijo.

La ruptura

Souto integra el grupo Federales del Interior, que desde principios del año 2023 fue un actor clave en la consolidación —junto a otros sectores en la Junta Departamental— de un bloque interno blanco crítico con la administración de la Agrupación Manuel Oribe que lidera Carlos Enciso, del Partido Nacional (PN), y que gobierna el departamento en forma ininterrumpida desde 2010.

Durante 2022 Federales del Interior promovió la creación de municipios en el interior del departamento, lo que, pese a que inicialmente no tuvo objeciones desde el ejecutivo departamental, sí generó una instancia de amplia concurrencia de la que emergió un mensaje claro de la agrupación de Enciso: no iba a impulsar la creación de municipios. Dos días más tarde, los dos directores de Federales del Interior que integraban el Ejecutivo fueron cesados.

Hacia las internas, el sector estableció una alianza con el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, pero a partir de una reunión entre Stopingi y Enciso en Buenos Aires, esa alianza comenzó a resquebrajarse públicamente. Para 2025, Federales del Interior decidió no participar en las departamentales de mayo. “Después de haber analizado todo lo que pasó y lo que viene, decidí votar al Frente Amplio”, señaló Souto en el mensaje difundido por TVF.

El viento bajo las alas

Carlos Enciso tiene entre sus apoyos extrapartidarios el del referente local del Partido Independiente, Emiliano Rodríguez, que lo hizo saber en una conferencia encabezada por Enciso y Pablo Mieres. También anunciaron su adhesión a Enciso dirigentes cristianos de Cabildo Abierto, en una conferencia junto a la excandidata a vicepresidenta Lorena Quintana. Por su parte, por Stopingi, hacen campaña dirigentes de la Agrupación Manuel Francisco Artigas de Cabildo Abierto.

El 30 de abril, en la previa del 1° de mayo, Carlos Enciso anunció el apoyo de un grupo de 15 personas, entre las que había exfrenteamplistas y dirigentes sindicales. “Acá nadie pide adhesión al Partido Nacional. Sí a un proyecto departamental y al compromiso de estar cerca de la gente”, dijo en la conferencia.

Del PN al FA

Una semana antes, el 23 de abril, en el Club Artigas, el Frente Amplio en pleno anunció el apoyo de Erika Macarí, expresidenta de la Junta Electoral y directora del área de monitoreo de cámaras de la Intendencia.

Macarí, tras distanciarse de la Agrupación Manuel Oribe, en 2024 acompañó a Federales del Interior en las internas de junio y a Stopingi en octubre. Su adhesión fue anunciada en una conferencia en la que, además del presidente de la departamental del FA y los tres candidatos a intendente por esa fuerza política, también estuvo Fernando Pereira.

Días más tarde se sumaría al FA también la edila nacionalista Karina Camejo, de Federales del Interior.

Un candidato del Frente Amplio en particular, Álvaro Vega, recibió el apoyo público de Germán Fierro, exdirector de la Intendencia e incluso candidato a intendente en 2010. En 2024 se había sumado a Stopingi, hasta que este se reunió con Enciso en Buenos Aires. “Los fallutos no van conmigo. Se terminó mi militancia política”, escribió Fierro en Facebook, a la vez que pidió disculpas a la gente a la que había “molestado” para promover lo que, a su entender, era “un futuro dentro del Partido Nacional”.