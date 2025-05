A seis días de las elecciones departamentales, la jueza en lo penal de primer turno, Ximena Menchaca, modificó la medida cautelar contra el exintendente y candidato de Soriano Guillermo Besozzi y dispuso el arresto domiciliario nocturno entre las 0.00 y las 7.00. Besozzi cumplía arresto domiciliario total y con esta medida está habilitado a votar en los comicios del próximo domingo.

Besozzi habló en una rueda de prensa este lunes de noche, a la salida de la casa de su madre, donde lo esperaban decenas de militantes, según consignó Telenoche. Consultado sobre la disposición de la Justicia, dijo que “esperaba algo de esto” y que también esperaba que la medida incluyera tener que ir a firmar todos los días a la comisaría, y que “es muy contradictorio con lo que se dijo 50 días atrás”. Sin embargo, apuntó que no quiere hablar de la Justicia y destacó: “Hoy voy a tratar de hacer la campaña que no he hecho, acompañado y ayudado por muchos, haciendo lo que nunca nadie se imaginó que podrían hacer por un candidato”.

“Dije que no iba a plantearme nada hasta que me pasara lo mejor que me podía pasar: que me dejaran en libertad para poder recorrer; voy a apuntar a hacer cosas masivas, a recorrer todo el departamento”, subrayó. Asimismo, expresó: “Salimos de un trance que no me imaginé; si algún día dije que no me imaginé ser intendente, menos me imaginé algún día estar en esta situación”.

“Tengo mi conciencia tranquila”, destacó el candidato nacionalista, y agregó que “el apoyo de la gente” lo ha “mantenido de pie durante tanto tiempo”. A su vez, insistió en su “inocencia” y en que esa es la razón por la que va a juicio. “Realmente soy inocente”, enfatizó.

Fernando Pereira: “Soriano va a poder elegir a un candidato que nadie sabe si va a ser condenado o no”

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo a la diaria que la medida “tuvo acuerdo entre los actores de la Justicia, entre la Fiscalía y el propio abogado defensor”, y que luego la defensa de Besozzi “pidió una medida cautelar alternativa, o una liberación para poder hacer campaña”. “Hoy la jueza entendió mantener la medida cautelar, pero sin impedir que haga campaña electoral”, agregó.

De todas formas, aclaró que lo “preocupante” no es si lo que definió la jueza es lo adecuado, sino que “en Soriano se va a poder elegir a un candidato que nadie sabe si en pocos meses va a ser condenado o no, pero que claramente la fiscal le colocó varias causas de distintos delitos vinculados a la gestión pública, a él y a buena parte de la administración”.

“Cuando la gente vota a Besozzi, ¿a quién está votando? Porque nadie sabe si va a poder ejercer todo el período, si va a ejercer una parte, si la Justicia se va a expresar rápidamente, cuánto va a durar el juicio”, cuestionó.

Señaló que “hay una cantidad de directores, incluyendo al intendente, que están acusados por la Fiscalía de cometer delitos contra la administración pública” y que “eso es lo que más nos debería preocupar”. “Nosotros tenemos informes claros de los penalistas, [que indican que] en el caso de que la Justicia falle condenando, él tiene que dejar la administración inmediatamente, en el caso de ser electo”, remarcó.

El dirigente frenteamplista consideró que es “de una temeridad” que Besozzi haya seguido adelante con su candidatura. De todas formas, destacó que respeta que haya mantenido su candidatura, y que ahora desde la fuerza política están a la espera del fallo de la Justicia, que “es lo que todos los ciudadanos tenemos que hacer”, ya que “la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Pereira remarcó que el FA “se tiene que proponer siempre gobernar para los intereses del pueblo”, y que “claramente hay un modo clientelar del que quedaron de rehenes Besozzi y los directores de la intendencia que le hace daño a la gestión pública”.

“Por algo el Partido Nacional no quiere votar la ley de ingresos a las intendencias por sorteo y por concurso”, planteó, y manifestó que “alguien tendría que explicar, sin gritarnos y sin exacerbar, cuál es el motivo por el cual no quieren que todos los vecinos de un mismo pueblo tengan el mismo derecho de ingresar a trabajar a un lugar”. Está previsto que el proyecto para regular los ingresos a las intendencias se vote este martes en el Plenario de Diputados, aunque el Partido Nacional ha solicitado su aplazamiento.