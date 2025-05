El candidato nacionalista para la Intendencia de Salto, Carlos Albisu, quien competirá en las elecciones del próximo domingo bajo el lema Coalición Republicana (CR), cerró este domingo su campaña con un acto en el que habló Luis Lacalle Pou, por primera vez en un evento de estas características como expresidente. El exmandatario, que se definió como “prejubilado”, destacó la “maduración” de los dirigentes de la coalición en el departamento, quienes, a diferencia de lo que definieron en 2020, acordaron presentarse bajo un lema común para disputarle el poder al Frente Amplio en el departamento.

Lacalle Pou dedicó varios minutos de su discurso a mencionar las obras que hizo el gobierno pasado en el departamento de Salto –en el cual tiene posibilidades más claras de triunfar la CR, según los analistas–, como el primer Centro de Referencia de Políticas Sociales, la inauguración del aeropuerto, el Instituto de Medicina Altamente Especializada traumatológico y el CAIF del barrio La Amarilla, sobre las cuales aseguró que “tienen nombre”, porque “el que levantaba el teléfono” para pedírselas “era Carlos Albisu”.

En línea con lo que afirmó luego de que lo recibiera el directorio blanco, el 22 de abril, Lacalle Pou dijo que después de dos meses de haber dejado la Presidencia de la República decidió “empujar el carro, ayudar, militar, lejos de las cámaras, lejos de las entrevistas, lejos de los estrados, con ustedes”. “La gente sabe qué necesita su barrio y su pueblo. No tiene que venir un político iluminado a decir qué necesita su barrio y su pueblo. Hay que escuchar, hay que entender y, sobre todo, hay que querer”, afirmó.

El dirigente nacionalista dijo estar “muy agradecido” con Salto y con “los candidatos de la coalición”. Sobre esto, profundizó: “Aquí me quiero detener un instante, porque en la vida uno se puede tropezar, se puede equivocar, puede tomar una mala decisión que inclusive perjudique al común. Lo que no puede hacer es dos veces lo mismo. ¿Y qué es lo que ha habido en los dirigentes de Salto de la coalición? Maduración, que a veces no alcanza; tiempo, que a veces no alcanza… Pero, en este caso, y fundamentalmente, una enorme generosidad”.

“Acá el común denominador es mejorar Salto, y si alguien tiene que relegar un poco… Y además, fíjense qué curioso, Carlitos lo decía: la actividad política es derribar muros, tender puentes, con lo cual, si yo puedo en un proceso electoral tender puentes y derribar muros, pueda ser más intérprete de la geografía humana de un departamento”, reflexionó Lacalle Pou.

Por otra parte, el expresidente habló varios minutos de su relación de amistad con Albisu, quien durante su gobierno se desempeñó como presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cargo al que debió renunciar en 2023 por las designaciones directas de una treintena de militantes nacionalistas. “Tengo la amistad de Carlos Albisu después de muchos años de conocerlo. Y lo vi en todas las facetas”, recordó, y mencionó que lo felicitó luego de su elección como diputado, pero le dijo que “en realidad sabía que él quería otra cosa”, en referencia a la intendencia. Asimismo, resaltó que “nunca dejó de ser médico”, lo que vinculó a que “pocas tareas como la medicina –quizá la docencia– tratan tanto el centro del individuo”. “Y otra cosa que estoy seguro que va a sostener, si no los amigos le tiraremos de la oreja: nunca lo escuché gritar, nunca lo escuché insultar, nunca tuvo que hablar mal de nadie. Y ganas y oportunidades seguramente tuvo”, añadió.

Volviendo a su nuevo papel como dirigente del principal partido de la oposición, Lacalle Pou se refirió a sí mismo como “prejubilado”, lo que provocó risas entre los correligionarios que lo escoltaban en el escenario, un “no” colectivo y prolongado entre la militancia presente y el grito de “vas a volver” desde la audiencia. “Estoy prejubilado”, insistió, “y los que me conocen saben que hablo en serio, por eso lo digo con mucha más libertad, totalmente desinteresado desde el punto de vista electoral; lo hago como un militante político que quiere lo mejor para el departamento de Salto”, afirmó, en referencia a su apoyo a Albisu.

Con el coro de fondo de “presidente, presidente”, Lacalle Pou finalizó su oratoria pidiendo a los militantes que le hagan “acordar, dentro de cinco años, cuando esté acá con 'Carlitos' empujando el carro, que les dije el día de hoy que íbamos a ver qué había hecho con la confianza. Yo estoy seguro de que vamos a poder andar en cualquier lugar del departamento de Salto y los vamos a poder mirar a los ojos a cualquiera, habiendo sabido cumplir”, culminó.