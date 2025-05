Este martes en filas de la oposición varios dirigentes alzaron la voz para criticar al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, luego de que se conociera que el jerarca no regularizó en la Dirección Nacional de Catastro la vivienda de veraneo que construyó en el balneario Solís, en el departamento de Maldonado. De todas formas, en las primeras horas nadie de la coalición llegó a pedir la cabeza de Arim y la mayoría de los que hablaron opinaron que su caso era diferente y menos grave que el de Cecilia Cairo, que renunció a su cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial luego de que se conociera que no había regularizado ante Catastro las viviendas del predio que habita en Pajas Blancas.

Pero este miércoles el senador, excandidato y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, se distanció de esas opiniones y fue más allá. En su cuenta de X dedicó un posteo al tema y escribió que lo sucedido con Arim “no es distinto a lo ocurrido con la exministra de Vivienda”. Sostuvo que “el metraje construido que figura en la base de datos catastral está groseramente subdeclarado” y, si bien “no lo tiene registrado como terreno baldío”, como Cairo, “pega en el palo”.

Ojeda agregó que “Arim sabe perfectamente que subdeclaró y que paga cinco veces menos de lo que debería pagar” de impuestos y que “evade impuesto de Primaria”. Por lo tanto, insistió con que “no es distinto a lo ocurrido” con Cairo “y debe tener el mismo desenlace”. “El tema no está cerrado. No descartamos desde el PC acciones parlamentarias al respecto si el presidente no actúa”, finalizó.

Como ha pasado con otros temas, dentro del PC hay matices con el planteo de Ojeda, en particular en el sector Vamos Uruguay (VU), liderado por el senador Pedro Bordaberry. Uno de los legisladores colorados que se expresaron sobre el hecho apenas se conoció fue el diputado de VU Juan Martín Jorge, quien señaló que la situación de Arim “no da ni para amarilla”. Consultado por la diaria sobre lo planteado por Ojeda, dijo que en la agenda y el orden del día de su sector todavía están tratando otros temas y subrayó que su postura sigue siendo la misma, “siempre y cuando no surja un elemento nuevo”.

Jorge insistió con que “todos están confundiendo”, porque “el final de obra es un trámite que tiene que ver con la intendencia” y no tiene relación con Catastro. Entonces, “la falta de Arim es no haber actualizado en Catastro, por lo tanto, no haber pagado la contribución y [el impuesto de] Primaria que le correspondía”. De todas formas, reiteró que el de Arim “claramente es un caso diferente del dl Cairo”, porque el director de la OPP introdujo el tema en el Estado mediante el BPS y el permiso de construcción.

Para Jorge, es claro que Arim está “en falta” y su situación es “irregular”, pero “tendría que ver más al detalle los expedientes para saber el grado de gravedad del tema”, en particular, saber desde “hace cuánto tiempo no regulariza o por qué motivo no regularizó” su vivienda en Catastro. Destacó que da su posición como escribano con “22 años ejerciendo en esto”.

“Tal vez Ojeda tenga información que yo no tengo. Con los actuales elementos no puedo hacer un juicio de valor diferente”, señaló. Por último, consultado sobre si el hecho amerita acciones parlamentarias, dijo que, con los datos que están ahora sobre la mesa, no, por lo tanto, quisiera tener más información “antes de decidir qué hacer”.

“Invitarlo a una comisión, pero no mucho más”

A su vez, otro diputado de VU dijo a la diaria que le “llama la atención” que Ojeda sostenga que no se descartan acciones parlamentarias, ya que por ahora en el ámbito de los legisladores colorados no se ha manejado una coordinación sobre el tema. Además, subrayó que Arim no puede ser interpelado porque es director de la OPP, que es una unidad de Presidencia de la República, y el artículo 119 de la Constitución, relativo al llamado a sala, establece que la interpelación se aplica sólo a “los ministros de Estado”.

En tanto, otro legislador de VU también señaló a la diaria que Arim no puede ser interpelado, por lo que lo único que pueden hacer es “invitarlo a una comisión, pero no mucho más”. Agregó que si se pretende convocar al jerarca a una comisión, “no está mal, pero no hay un resorte como para exigir, desde una acción parlamentaria, una destitución”. “Se puede pedir la renuncia públicamente, pero es distinto”, acotó.

Además, la fuente de VU también marcó una diferencia entre el caso de Cairo y el de Arim. Sostuvo que la exjerarca “no tenía una aptitud previa como para poder ser ministra de Vivienda, en la medida en que ni ella misma tenía regularizada su vivienda”. Por lo tanto, “luego no podía exigirle al resto de la ciudadanía” que cumpla con la regularización.

Agregó que, en el caso de Arim, al encabezar la OPP, “puede haber algunos puntos de contacto”, ya que ese organismo debe “planificar y ayudar en los temas de ordenamiento territorial”, pero, aun así, insistió con que “no es estrictamente el mismo caso” de Cairo. Por último, el legislador dijo que no va a pedir la renuncia de Arim.