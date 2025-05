Finalmente, el sábado, a casi una semana de las elecciones departamentales, terminó el escrutinio en Lavalleja, que dio como ganador al Frente Amplio (FA), por primera vez en la historia de ese departamento, y Daniel Ximénez será el nuevo intendente. El FA ganó por 95 votos sobre el Partido Nacional (PN), que tenía como principal candidato a Mario García, el intendente del período que termina (renunció en febrero para dedicarse a la campaña y lo suplantó Herman Vergara).

El sábado, apenas conocidos los resultados finales, García brindó una conferencia de prensa para hacer un primer comentario sobre lo que llamó “la elección más ajustada de la historia de Lavalleja, en donde por una diferencia de menos de 100 votos el pueblo decidió un cambio de rumbo”. García felicitó al FA, porque “ha obtenido legítimamente el gobierno departamental”, y también saludó y felicitó a todos los que trabajaron en el escrutinio, y reconoció, “por sobre todas las cosas, la transparencia de nuestro sistema electoral”.

“Por supuesto que los resultados no son lo que nosotros pretendíamos. Pero, más allá de eso, queremos felicitar al intendente electo, el doctor Daniel Ximénez, a todo su equipo y al FA”, insistió García. Agregó que tiene “la tranquilidad” de haber dejado un departamento “con obras, a lo largo y ancho” de Lavalleja, con una intendencia “mucho más moderna, eficiente y con las cuentas claras”.

Consultado por la prensa sobre el análisis que hace del resultado, García contestó que no es momento de hacer lecturas y que “seguramente habrá un proceso de análisis de lo que fue todo el proceso electoral, que es realmente muy largo”. “Llegado el momento, puertas adentro de nuestra colectividad política haremos los análisis que corresponden. Esto es un empate técnico, la moneda estuvo en el aire durante toda una semana y podía caer para un lado o para el otro. O sea, la paridad de las fuerzas es realmente excepcional para lo que es nuestro departamento”, finalizó.

“El Partido Nacional no estaba unido”

A todo esto, la edila blanca de Lavalleja Gabriela Umpiérrez (de la lista 58, de García) señaló a la diaria que el resultado fue inesperado porque esperaban un triunfo, aunque quizás por poca diferencia. Subrayó que los políticos se deben a la gente, que “no hay que subestimar a la ciudadanía” y que quizás la gente buscó “algo en los políticos” pero “el PN no pudo estar a la altura”.

La edila agregó que para que los ciudadanos de Lavalleja puedan confiar en los dirigentes del PN, van a necesitar “unidad de acción, por encima de intereses electorales, partidarios y personales”. Ya que “fueron de público conocimiento los hechos que se dieron dentro del PN” en Lavalleja, y no pueden “subestimar al votante”. “Se abrió esa brecha y se disgregó el partido. Claramente, se puede ver en sesiones de la Junta Departamental y en la gestión que el PN no estaba unido. Hay que hacer ese mea culpa”, sostuvo.

En filas del Partido Colorado han insistido con que la derrota en Lavalleja, así como la de Río Negro, no hubiera sucedido si se presentaban en todos los departamentos bajo el lema de la Coalición Republicana, como le propuso el Comité Ejecutivo Nacional colorado a los nacionalistas en mayo de 2023.

Consultada sobre esto, la edila blanca contestó: “Hoy por hoy, mirando la realidad del país, creo que para triunfar desde la derecha, lamentablemente lo digo –porque me duele–, tenemos que hacer coalición. Lavalleja no lo necesitaba, siempre se ganó por gran diferencia de votos; pero este resultado, que no esperábamos, nos hace abrir la posibilidad para que en las próximas elecciones tengamos que hacer una coalición”.

Por último, Umpiérrez dijo que, con el diario del lunes, “hubiera sido una muy buena opción tener un tercer candidato”, en vez de presentarse sólo con dos (García y la exsenadora Carol Aviaga), porque hubiera dado “apertura de posibilidades, para que la gente pudiera elegir lo que espera de un candidato político”.