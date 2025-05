El presidente Yamandú Orsi afirmó que no le “disgusta” el proyecto de ley que presentará el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani para la implementación de un “certificado libre de deudas” para el ejercicio de cargos políticos y de particular confianza, aunque advirtió que, si se aplica de “manera incorrecta, se transforma en una especie de cacería inconveniente”.

El proyecto surgió a raíz de los casos recientes, difundidos por el programa La pecera, de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, por irregularidades en su vivienda en Pajas Blancas, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, señalado por la situación de su casa de veraneo.

La iniciativa establece que quienes asuman cargos políticos deberán presentar, dentro de los 60 días desde su asunción, “certificados que acrediten no mantener deudas exigibles” con la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad. De lo contrario, se les retendrían los haberes hasta que regularicen su situación.

En su cuenta de X, respecto de las motivaciones, Schipani sostuvo: “Estoy convencido de que quien administra recursos públicos debe dar el ejemplo y estar al día con sus obligaciones ante el Estado. Esta es una medida mínima, pero firme, para recuperar la confianza ciudadana en la política y reafirmar el valor de la responsabilidad pública”.

En una rueda de prensa este viernes, desde el departamento de Rocha, el presidente fue consultado sobre la iniciativa y, en un principio, consideró: “Yo qué sé si es necesario eso, porque están las declaraciones juradas, está la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]”. Sin embargo, Orsi reconoció que, “capaz que si lo analizamos me convencen”. Y afirmó: “No estoy en desacuerdo con eso, pero en la medida en que, por ejemplo, nosotros profundizamos y le damos forma a lo que es el enriquecimiento ilícito”.

El presidente consideró que los políticos son “ciudadanos comunes y corrientes” y, en ese sentido, “los ciudadanos eligen a sus pares no desde una élite que tiene todo resuelto, sino también a gente común”. Asimismo, sostuvo que “tener una deuda es una cuestión más o menos normal en nuestro país”, aunque “lo deseable sería que no pasara”.

Respecto de los señalamientos a Arim, entre ellos que no presentó formalmente la finalización de obras de su casa en Solís, Orsi reafirmó que es un tema “resuelto” y que el director de la OPP expuso su situación “de una forma que no es posible explicarlo mejor”. Recordó que durante su gestión en la Intendencia de Canelones se agilizó el trámite para registrar el final de obra, que pasó a ser a través de una declaración jurada, y “no fue fácil”, ya que algunos actores “no nos aceptaban eso”, aseguró. El presidente consideró que la regularización del final de obra “es todo un tema que no todo el mundo tiene claro cómo hacerlo. Incluso gente que está formada, que tiene recursos, a veces no lo termina de hacer”.

“No es sólo una cuestión de plata, sino que a veces gran parte del problema es técnico, porque le falta esto o se termina de hacer un trabajo que es incorrecto y que la intendencia no te habilita, entonces tenés que volver para atrás y eso también es complicado”, dijo Orsi.

En ese sentido, el mandatario consideró que “no todos los endeudamientos son iguales” y “lo que se instaló sobre la mesa es la regularización de las cosas que tenemos que tener con el Estado”. Afirmó que “no es un tema de endeudarse o no endeudarse”, sino “de ir por el camino correcto”.

“Como ciudadano vos tenés obligaciones que tienen que ver con la regularización de tus cosas. Entonces, está bueno transitar hacia eso sin tampoco instalar monstruos”, acotó.

Consultado sobre la posibilidad de que se profundice hacia una iniciativa como la llamada “ficha limpia” de Argentina, que apunta a impedir que personas condenadas por delitos penales puedan ocupar cargos electivos, Orsi advirtió: “Ojo con que se nos vaya la mano” y dijo que “hay que tener cuidado [en determinar] de qué estamos hablando”.

“Yo no voy a cuestionar a alguien que esté en un nivel jerárquico. Porque de repente fueron profesionales que tuvieron dificultades o estuvieron vinculados o trabajaron con gente que después se demostró que era narcotraficante. Con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Que no todo el mundo lo hace con mala intención. Entonces, está buena la ficha limpia, pero de qué limpieza estamos hablando”, dijo el presidente.

En su cuenta de X, Schipani expresó: “Valoramos la opinión del Presidente de la República sobre nuestro proyecto de ley”.