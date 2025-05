El presidente de la República, Yamandú Orsi, se encuentra en el departamento de Salto, donde brindó este jueves su primera entrevista desde que asumió el cargo, el 1° de marzo, a la radio Arapey. Sobre los motivos por los que visitó ese departamento, dijo que está recorriendo algunos puntos del país “fundamentalmente con la gente de salud, de ASSE y la ministra de Salud, porque una de las emergencias o urgencias que teníamos era el tema de la infraestructura de salud en el interior y la posibilidad de que el sistema funcione mejor”.

Orsi estuvo en el Hospital de Salto, y en la tarde asistirá a la asunción de las autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. “Imagino un rol muy protagónico de Salto Grande en el desafío que tenemos del desarrollo nacional”, sostuvo sobre este organismo.

Consultado sobre algunos problemas socioeconómicos que afronta el departamento, Orsi reflexionó que “los índices más negativos o menos alentadores antes estaban en otras zonas del país, [pero] el litoral desde hace unos años ocupó los peores lugares en desocupación, en problemas sociales que antes, de repente, los veías más en otras zonas, y hoy los tenés muy fuertes acá”, lo que atribuyó al “tema del valor de la moneda, la afectación del comercio, la falta de proyectos de inversión”.

“El litoral hoy precisa una atención especial. No lo digo en todos lados”, enfatizó Orsi, y habló de la necesidad de invertir en infraestructura vial y en turismo. “Es una zona maravillosa que no podés creer cómo no se desarrolla más. Hay algunos proyectos de inversión en turismo que yo soy hincha de ellos, como algunos proyectos de termales que estuvieron sobre la vuelta y que más allá de los errores o las dificultades que tengan de implantación, que nuestra fuerza política, de la que vengo, fue crítica… Yo he aprendido mucho en Canelones que hay que buscarle la vuelta y en vez de decirle ‘no’ a la inversión, hay que decirle ‘de esta forma no’”.

Consultado sobre si puede cambiar el vínculo del gobierno nacional con el departamental de Salto dependiendo de si gana el oficialismo o la oposición (la Coalición Republicana), Orsi respondió: “Conmigo, jamás. Yo vengo de una escuela que es el Congreso de Intendentes, y ahí aprendí que cuando se trata de los gobiernos subnacionales… Como digo yo: las pistas de aterrizaje del gobierno nacional son las intendencias”.

El tercer nivel de gobierno: “Hay que pensar” en “poder cruzar las hojas de votación”

En cuanto a los municipios, el exintendente de Canelones afirmó que viene de “un departamento donde todo el territorio está municipalizado”, junto con Maldonado y Montevideo. “Es una transición a la que vamos”, consideró. El mandatario también dijo que se deben atender las “particularidades” de los municipios, como el hecho de que son gobernados por cinco concejales, uno de los cuales es el alcalde, y que “hay que ver cómo hacemos para que no se vayan, porque hay uno sólo que recibe sueldo, ahí hay algo que no funciona bien”.

“En un futuro hay que pensar bastante mejor si no hay que poder cruzar las hojas de votación” del segundo y el tercer nivel de gobierno, acotó el presidente, y fue un paso más allá al decir que “capaz me convencés de que podría hacerse en una sola instancia nacional, pero eso es más una utopía”.

Barrios privados “a la uruguaya” y expansión del tren

Consultado sobre qué visión tiene de los barrios privados, Orsi respondió que “depende para qué sea”, pero defendió su proliferación en Canelones y otros departamentos del país. “La Ley de Ordenamiento Territorial los quería excluir, y después de una discusión se analizó que era una necesidad también, porque eso te dinamiza el turismo. Te vuelve atractivas zonas que antes eran campo pelado. Nos pasó en Canelones: nosotros teníamos una zona que estaba habilitada para barrios cerrados, le buscamos la vuelta para que eso generara más inversión y se diversificara, y que uno de los barrios, por ejemplo, tiene una bodega y vende vino y tiene su marca”, analizó.

“A su vez, tenés otros barrios, como Montevideo, que tiene barrios cerrados pero dice que no los tiene, porque tiene un formato de la estructura de las calles donde tenés una garita en la entrada y es casi lo mismo”, observó Orsi. En su opinión, “hay que llevar la discusión en clave ‘a la uruguaya’; los barrios que tenemos en Canelones son bien a la uruguaya”. El exintendente canario dijo que en esa zona se ha dado “una sinergia donde todo funciona bárbaro” entre los barrios privados y el resto: “Son 800 personas trabajando en ese desarrollo inmobiliario, que después se quedan, que son jardineros…”, reflexionó.

Sobre la posibilidad de crear nuevas líneas ferroviarias a partir de la estructura del Ferrocarril Central, Orsi dijo que, dado que la inversión la hizo el Estado, hay que estudiar “cómo hacés después para que eso se expanda”. “Yo pienso en el ferrocarril llegando al este, pero también llegando acá [al litoral]; pensando incluso en cruzar la frontera. Y ahí los paraguayos están muy interesados en poder hacer algo”, afirmó.

“Agujeros o compromisos no cumplidos” del gobierno pasado

En cuanto a qué país recibió en términos económicos, respondió que “a nivel macro es un país que muestra hacia afuera estabilidad, y eso es importantísimo, y no sólo porque lo muestra, sino porque además es cierto que hay una política de larga data de la macroeconomía que funciona”.

“Hay problemas que se agudizaron y hay agujeros o compromisos no cumplidos que nos obligan a meter el freno a la hora de conseguir recursos para un montón de cosas que precisamos”, agregó, y puso como ejemplo “lo que se quedó debiendo del Ferrocarril Central”, deudas arrastradas que generaron “multas o intereses”, el proyecto Neptuno, “que tenemos que reconfigurarlo y ver cómo lo encaramos, porque está firmado; se podría no haber firmado, pero bueno, prefirieron firmarlo”.

Por lo tanto, el mandatario afirmó que lo “primero” es “resolver lo que viene de atrás, que es mucha plata, y ahí están los ruidos que nos complican, pero yo no hablo de herencia ni nada de eso; yo tengo ASSE, que debe 288 millones, y eso implica que muchos proveedores te dicen ‘capaz que no les debemos más’, y ahí es donde tenemos las preocupaciones”, cerró.