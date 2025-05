El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este miércoles en la inauguración del Centro de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital de Clínicas, que cuenta con un servicio de diálisis.

En ese marco, consultado por la prensa, se refirió al pedido del director del prestador de salud universitario, Álvaro Villar, de 60 millones de dólares de inversión para una remodelación. Señaló que el director “tiene que pelear por los recursos”, así como “la Universidad de la República siempre va a seguir peleando por los recursos”. “Siempre va a sentir, y no es sólo un tema del sentimiento, [sino] de realidad, que la frazada queda corta”, afirmó.

Sobre el próximo Presupuesto nacional, Orsi dijo que aún no ha visto “ningún material de avance de la rendición [de cuentas]” que “están haciendo los distintos ministerios con el Ministerio de Economía [y Finanzas]”, y destacó los 63 compromisos planteados por el gobierno a fines de marzo, luego del primer Consejo de Ministros. Sobre si el presupuesto alcanza para cubrir estas prioridades, aclaró que “nunca alcanza” y que “para lo que uno desea, siempre te quedás corto”.

Proyecto Neptuno: “A nosotros no nos sobran los recursos; no está para andar pagando multas ni juicios”

Por otro lado, el presidente se refirió a la mesa de renegociación iniciada el 30 de abril entre el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo, sobre el proyecto Neptuno que busca construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José, para abastecer de agua potable al área metropolitana, y cuya puesta en marcha del contrato está suspendida para llevar adelante la negociación. Orsi apuntó que el intercambio está funcionando “aparentemente bien” y que “la actitud es muy buena”, si bien señaló que no ha tenido conversaciones en las últimas horas sobre esto.

Consultado sobre hasta cuándo se va a negociar, el mandatario respondió que se continuará “hasta que se logre un acuerdo” y que ahora hay un contrato firmado “que tiene recursos y obras”, pero que desde el Poder Ejecutivo se analiza “si las obras no pueden ser otras”.

En ese sentido, cuando se le preguntó si se maneja como opción anular el contrato de la iniciativa Orsi contestó que “es una posibilidad”, aunque “tiene sus costos”. “El tema es que a nosotros no nos sobran los recursos; no está para andar pagando multas ni juicios”, planteó y subrayó: “Hay que ver de qué forma zafás de algo que no te gusta, que no te convence, para hacer algo mejor pero que además cumpla con el objetivo”.

Asimismo, destacó que “se tiene que hacer” alguna obra, ya que con el agua potable “no se juega” y “es un dato de la realidad”. “No podemos detenernos un momento, por más visión encontrada que tengamos; lo que no [se] puede hacer es detenerte y paralizar. Por eso la conversación implica [decidir] cómo seguimos, no cómo nos paramos y cómo rompemos todo. Algo hay que hacer”, sentenció.

El presidente se desmarcó de los dichos de Mujica sobre el PIT-CNT

Además, sobre los dichos del expresidente José Mujica, quien dijo en Palabras cruzadas, en Radio Sarandí, que el PIT-CNT estuvo “de guampas caídas sin mirar la realidad”, que “no movió un dedo” y “no hizo un paro” en la administración pasada, el mandatario dijo que no los comparte y que, si bien se encuentra en contacto con Mujica, no ha hablado sobre eso, ya que “en estos días” conversan de asuntos “bastante más importantes”.

También comentó que habló con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, luego de que dijera que los dirigentes del Partido Nacional “se vayan a cagar” por no acompañar el proyecto que regula el ingreso a las intendencias en el período pasado, que ahora la Cámara de Diputados aprobó. Sin embargo, prefirió no dar detalles sobre la conversación, ya que se trata de “un tema de conversación personal” y que “esto lo resuelve él”.

Orsi sobre el voto cruzado y proyecto de ingreso a intendencias

El presidente también fue consultado sobre el proyecto de ley aprobado en Diputados sobre el ingreso a las intendencias. Dijo que considera que “ni bien pasen las elecciones del domingo, hay que sentarse con los nuevos intendentes electos, en el marco del Congreso de Intendentes, para que estemos todos, por supuesto, obligados por la ley, entusiasmados de que estamos haciendo lo correcto”.

De esa forma, le preguntaron si es necesario escuchar al Congreso de Intendentes antes de aprobar definitivamente la iniciativa, que ahora pasó al Senado. Orsi remarcó que “el Parlamento es soberano”, por lo que “está para legislar y para controlar al Ejecutivo”, si bien se considera “un defensor a ultranza” del ámbito departamental, que “tiene funciones que cumplir y cosas para hacer”.

“No sólo en la separación de poderes, sino en los distintos niveles de gobierno del Estado, el primer nivel, el segundo y el tercero, tenemos que hacer que todo funcione”, apuntó y manifestó: “Soy bastante optimista, y cuando tú te sientas con los intendentes, o cuando los intendentes nos sentemos, lográs mucho más de lo que la gente supone”.

Por último, con respecto al voto cruzado, impulsado por el Partido Colorado y el Partido Independiente en enero ante la Corte Electoral, pero que finalmente esta rechazó, Orsi dijo que él cruzaría las hojas de votación y que es afín a la idea, ya que “te habilita a hacer otras cosas”.