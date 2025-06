Después de un mes de trabajo, la Cámara de Diputados votó en general hace una semana el proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU). Al día siguiente de la votación, quedó confirmada la comisión especial de la Cámara de Senadores y se comenzó el trabajo con miras a lograr una aprobación a fines de esta semana. Este jueves, la agenda marcaba que a las 15.00 comenzaría la sesión clave que daría paso al tratamiento en el Plenario de la cámara alta. Sin embargo, a último momento, una reunión previa de legisladores del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) terminó por modificar esa perspectiva.

Ya habían pasado 30 minutos de la hora pautada y aún la comisión no había dado comienzo, los partidos de la oposición seguían acordando posiciones. Finalmente, y poco tiempo después de esa instancia, la senadora nacionalista Graciela Bianchi fue la encargada de comunicarle a los senadores del Frente Amplio (FA) la intención de la oposición de prolongar la votación en comisión hasta el martes. La dirigente nacionalista explicó en rueda de prensa que hay “acuerdo con gran parte del proyecto de diputados”, y a su vez, reconoció que hay “algunas discusiones puntuales” que se deben “terminar de articular como coalición”.

La iniciativa de postergar la votación fue aceptada por el FA, por lo que se espera poder votar el proyecto en el Plenario recién el miércoles. Sin embargo, luego de suspendida la sesión planificada para este jueves el tema no dejó de estar en la agenda de los senadores de la coalición: continuaron reunidos algunas horas más en el Palacio Legislativo y acordaron seguir acercando posiciones el fin de semana “vía online”.

Consultada en rueda de prensa, Bianchi reconoció que los puntos que están en “discusión” a la interna son el “aumento de aportes de pasivos, de activos y el aumento de timbres”, esto es, el “corazón” de la reforma. “En general estamos mucho más cerca de lo que la gente piensa”, aseguró Bianchi. Horas después de estas afirmaciones, y finalizadas las conversaciones de este jueves, el senador del PN Sergio Botana reconoció a la diaria que en las últimas horas se “plantearon zanjar los desacuerdos” dentro de la coalición y se llegó a la conclusión de que “prácticamente no hay” diferencias.

“La posición nuestra es esa, es la del año 2023 [cuando se discutió una reforma similar], con las experiencias que tuvimos y la incorporación de algún razonamiento”, detalló el senador. “Lo que pasa es que nosotros sabemos que cuando se hizo lo del año 2023 con la suba de los dos puntos, el pasaje que era temporal, de 16,5% a 18,5%, se borró un mundo de gente”, comentó Botana, en referencia a la modificación de la tasa de aporte de activos que fue autorizado por la Ley 20.130 y el posterior aumento que se registró en la cantidad de declaraciones de no ejercicio.

“Si ahora te subo el aporte y además te bajo la expectativa de lo que vas a recibir, sabemos que se va a bajar mucha más gente”, subrayó Botana. “El drama de esto es que el gobierno no muestra una clara voluntad de trabajar juntos, y por el otro lado, no tiene los votos para una solución buena”, remarcó. “Vamos a tener que votar más o menos sobre la base de lo que se votó en Diputados y de las propuestas que ha hecho el gobierno, que giran en torno a algunos aspectos que no solucionan el problema de fondo”, agregó el legislador.

En tanto, el senador del FA Eduardo Brenta manifestó en rueda de prensa su “confianza” con relación a “alcanzar un acuerdo” a partir de “algunas intervenciones” de parte de senadores opositores que este jueves mostraron que se está “haciendo un esfuerzo”. “Mientras le den sostenibilidad al sistema y participen todos los actores, creo que es posible alcanzar un acuerdo sin duda”, puntualizó el legislador.

“Nos vamos a manejar con márgenes de flexibilidad razonables porque entendemos que el esfuerzo que la población está haciendo a través del aporte de Rentas Generales ya es suficiente y, por lo tanto, los márgenes son muy estrechos”, remarcó Brenta. A su vez, afirmó que el proyecto aprobado con los votos de la oposición en Diputados, que establece un incremento del aporte estatal, es “inconstitucional”, dado que el Poder Ejecutivo “tiene iniciativa privativa” en lo que respecta al aporte de Rentas Generales.

El segundo tiempo

La aprobación de este proyecto que, en caso de aprobarse en el Senado deberá volver a tratarse en Diputados, tendrá un “segundo tiempo” en el que se discutirán las dificultades de carácter estructural que tiene la CJPPU, aseguró a la diaria la senadora frenteamplista Constanza Moreira. En esa línea, Brenta señaló que “habrá aspectos estructurales” que se deberán abordar en el mediano plazo, ya sea en el ámbito del diálogo sobre seguridad social o en el ámbito parlamentario.

Brenta dijo que la bancada oficialista ya “tiene algunas ideas” relativas a la incorporación de “aspectos programáticos” al proyecto de ley que está en tratamiento. Se trata de incorporar “una mirada más de largo plazo” que recoja, por ejemplo, la necesidad de analizar que los aportes de los pasivos en “algún momento sean a través de los aportes reales y no de los fictos”.

Moreira coincidió con este planteo sobre el sistema de fictos. Según recordó, esa visión “estuvo en todas las comparecencias” de delegaciones a la comisión, y por ello, a su entender, “hay que dejar alguna señal” en el texto del proyecto. Mirando siempre al aumento de la base de aportantes a la CJPPU, la legisladora del FA se refirió también a la dificultad que implica la “dependencia encubierta”, a propósito de la contratación que se hace de trabajadores obligándolos a facturar y no a través de un aporte directo del empleador al Banco de Previsión Social.

Por su parte, Bianchi también subrayó que a la oposición le “preocupa mucho la ampliación de la base de aportantes”. En ese sentido, la legisladora coincidió en la necesidad de llevar a cabo “una reforma estructural” del subsistema previsional, algo que cree que deberá llegar luego del tratamiento de urgencia de la reforma de salvataje.

Botana, en tanto, sostuvo que llegar a una “propuesta que le dé viabilidad a la caja por muchos años” es algo que debió ser abordado en primera instancia. “En estas cosas, segundos tiempos no hay, porque como somos uruguayos, después que le encajamos el parche, hasta que no se reviente la pelota no tocamos nada; por eso prefería hacerlo ahora”. Sobre la propuesta de modificar la aportación a través de fictos, el senador nacionalista comentó que se trata de algo “difícil de evaluar y de hacer”.