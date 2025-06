Por unanimidad, el Congreso de Intendentes aprobó este miércoles un borrador del reglamento de la libreta de conducir por puntos, oficialmente denominado Permiso Único Nacional de Conducir por Puntos. El cuatro veces intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, declaró a la prensa tras la votación que este nuevo sistema “es una medida oportuna”, ya que “todos vamos a ser más prudentes al conducir, y en eso estamos cuidando lo más valioso que tenemos, que es la vida”.

En el marco del aniversario del natalicio de José Artigas, el presidente Yamandú Orsi compartió las apreciaciones de Vidalín: “Es una muy buena señal. En una época fue la patente, después fue el registro bromatológico, ahora va a ser la libreta por puntos. Estamos madurando como país”, expresó.

En el documento, que está disponible en la página web del Congreso de Intendentes, se señala que el nuevo permiso será complementario al Permiso Único Nacional de Conducir que actualmente es gestionado por los gobiernos departamentales.

Para la implementación del nuevo sistema, a cada conductor se le asignará un saldo inicial de puntos, los cuales se perderán –en mayor o en menor medida– cuando se registren infracciones de tránsito.

Al principio, “todos los conductores comienzan con 12 puntos”, salvo quienes revistan la condición de habilitado por primera vez; en estos casos, los conductores partirán con sólo ocho puntos y alcanzarán los 12 puntos si transcurren “dos años sin cometer infracciones”.

Con la misma lógica, los conductores que empiezan con 12 puntos sumarán dos puntos adicionales si durante tres años no cometen infracciones, y recibirán un punto adicional si completan seis años sin infracciones, “totalizando 15 puntos, que es el máximo posible”.

El reglamento aprobado por los jefes departamentales establece que sólo se perderá puntaje por “infracciones gravísimas”. Hay tres de ellas que disponen la pena máxima, esto es, la quita total de puntos: consumir alcohol y otras drogas, negarse a las pruebas de alcohol y otras drogas, y participar en competencias vehiculares no autorizadas.

En un segundo escalón, figuran dos infracciones que conllevan la pérdida de seis puntos: usar el celular “o cualquier otro medio o sistema de comunicación que implique el uso de manos durante la conducción”, y conducir al doble o más de la velocidad permitida.

Por último, se enumeran una serie de infracciones que implican la quita de dos puntos, tales como manejar sin el permiso habilitante de la categoría correspondiente al vehículo, no usar el cinturón de seguridad, no llevar casco y no tener cinturón retráctil infantil.

Cuando un conductor pierda todos sus puntos y quede en cero, se dispondrá de manera automática la suspensión temporal de su permiso de conducir por un período de tres meses. Luego, “una vez cumplido el plazo de suspensión, y a los efectos del alta en el sistema, el conductor deberá cumplir con un proceso de recuperación de puntos”.

Para esto último, en el borrador se establecen dos mecanismos. Por un lado, el tiempo transcurrido: “Si en los dos años siguientes a la última infracción (que quite puntos) no se cometieran nuevas infracciones (que quiten puntos), se recuperarán automáticamente seis puntos, no superando el máximo de 12 puntos”.

Por otro lado, a través de “cursos de recuperación de puntos”, los cuales otorgarán al conductor “interesado” un máximo de seis puntos, “no superando el máximo de ocho puntos”. En el documento se señala que el programa de recuperación de puntos tendrá un enfoque “psico-socio-sanitario” orientado a los conductores infractores.

¿Cómo sigue la puesta en marcha del nuevo sistema?

El borrador aprobado por el Congreso de Intendentes será remitido a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que estudiará el documento para, eventualmente, corregir algún aspecto. Posteriormente, el reglamento será enviado a Presidencia para que se publique como decreto reglamentario.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, explicó que el borrador no pasará por el Parlamento, dado que se trata de una reglamentación de la Ley 19.824, promulgada en 2019. Metediera estimó que el nuevo sistema podría ponerse en funcionamiento en el primer semestre del año que viene.

Para Metediera, “ayer quedó demostrado [en el Congreso de Intendentes] la voluntad política de todas las intendencias del país, de todos los partidos políticos, de acompañar este proceso de permiso por puntos”.

El presidente de la Unasev señaló que este tipo de sistema ya está vigente en Argentina, Brasil y España, entre otros países. “Desde el Congreso de Intendentes tomamos la experiencia de España. Hicimos una capacitación con ellos y después fuimos allá presencialmente a ver cómo funcionaba. España, a su vez, había tomado la referencia en su momento de Alemania, de Francia, de Reino Unido”, señaló Metediera, quien fue intendente de Canelones entre 2024 y 2025.

El titular de la Unasev adelantó que en setiembre de este año se llevarán a cabo “algunas actividades acá en Uruguay con algunos de estos países que tienen la experiencia para que puedan contarnos in situ cómo funciona”.