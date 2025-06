El presidente Yamandú Orsi estuvo este jueves en Sauce para conmemorar el natalicio de José Artigas. “Son momentos en los que tenemos la oportunidad de encontrar lo que nos une y de encontrar ese nosotros”, es “indudable que hay mucho de artiguismo en eso”, dijo a la prensa.

Orsi fue consultado sobre la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Rendición de Cuentas, con los votos de Cabildo Abierto en artículos clave como el que aumenta el tope de endeudamiento. “Es muy importante. Históricamente se ha resuelto así, seguimos en la misma línea: gobiernos que acceden resuelven los compromisos asumidos por gobiernos anteriores en una relación de continuidad”, destacó Orsi, y acotó que “esta aprobación no hace otra cosa que mostrar que hay una línea en el país que se continúa”.

Sobre las amenazas por redes sociales que denunció haber sufrido el diputado cabildante Álvaro Perrone, el presidente dijo que “debe ser un malentendido”. “No puedo creer que eso esté pasando”, afirmó.

Orsi sobre fallo de condena a Fernández: “Todo el respeto”

Consultado sobre la posición del gobierno uruguayo respecto del fallo de condena a la expresidenta argentina Cristina Fernández por “administración fraudulenta” en la causa conocida como Vialidad, que indagó la concesión irregular de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, Orsi afirmó que “como gobierno no es buena cosa que nos metamos en asuntos de otros países, y cuando estamos hablando de temas de carácter judicial o temas penales, ahí menos todavía”. “Todo el respeto y todo el deseo de que la democracia se fortalezca, y no al revés”, remarcó. Y acotó que “por ahora” no piensa llamar a Fernández.

El Partido Comunista de Uruguay se había pronunciado sobre el tema. En un comunicado, calificó lo sucedido como un caso de “lawfare judicial”.

Incendio en el Comcar: “Hay que resolver rápidamente”

Orsi también se refirió al incendio que se produjo este lunes en el Comcar, en el que murieron cuatro personas, y señaló que lo ocurrido deja “en evidencia la situación dramática que tenemos” y que “hay que resolver rápidamente o avanzar hacia una solución real”. “Es lamentable, doloroso, porque son compatriotas que, más allá de la situación, se merecen ser tratados con respeto”, sostuvo el presidente. Dijo que hay “un plan que el ministro está planteando” para abordar la situación carcelaria y se mostró partidario de “seguir la línea de lo que nos plantea [el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel] Petit”.

Consultado sobre si la Ley de Urgente Consideración (LUC) incidió en lo sucedido, como señaló el ministro del Interior, Carlos Negro, el presidente dijo que “lo que nos pasa ahí adentro no es sólo por el hecho de que tengamos más población carcelaria”, aunque acotó que “evidentemente la solución se complejiza cada vez más cuanta más población tenés”. “Ahora, hay un tema de fondo y de raíz que hace años que viene planteando el comisionado parlamentario. Cualquier política que apunte a tener cada vez más presos y a no solucionar el problema de fondo, en realidad, es pan para hoy y hambre para mañana”, indicó.

Congo, Medio Oriente y acuerdos comerciales

Orsi estimó que este jueves de noche se podrá llegar a “alguna solución” para el regreso del contingente militar uruguayo que está en Congo, en el marco de la presencia del canciller Mario Lubetkin este jueves en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Esperemos que mañana el ministro vuelva con algún adelanto de lo que se puede hacer, que supongo que es el relevo de parte del contingente uruguayo”, apuntó el presidente, y se mostró “optimista” sobre el regreso de los soldados. “Hay gente que hace mucho tiempo que está y es necesario relevarla”, enfatizó.

Sobre el conflicto en Medio Oriente, Orsi afirmó que “hay población civil que está sufriendo” y eso “nos debe poner en alerta”. “Es tremendo, es terrible; las formas que la guerra ha adquirido siempre han sido muy oscuras, pero lo de ahora es dantesco”, comentó.

Y sobre la próxima cumbre del Mercosur, que se celebrará el 3 de julio en Buenos Aires, Orsi se mostró confiado en que se logrará cerrar el acuerdo del bloque con la Unión Europea y con Emiratos Árabes, y dijo que hay que “avanzar desde el Mercosur para modernizarlo como herramienta”.