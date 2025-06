Entre el viernes y el domingo se constataron tres fallecimientos de personas en situación de calle, en Montevideo, Artigas y Salto. Con estos casos, en menos de un mes ya se suman seis decesos, no solo por el frío, sino también por el agravamiento de otras enfermedades, tales como pancreatitis o tuberculosis.

Desde la oposición se ha planteado convocar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, al Parlamento. El ministro aseguró el viernes, en rueda de prensa, que asistirá y compartirá información sobre las actuaciones de la cartera en torno a la aplicación de la Ley de Internación Compulsiva, aprobada durante la anterior administración, que ha sido motivo de cuestionamientos por parte de legisladores de la oposición, principalmente del Partido Nacional, ya que entienden que las autoridades no están haciendo uso de la normativa.

Entrevistada por la diaria Radio, la diputada frenteamplista Sandra Nedov, que integra la Comisión de Población y Desarrollo, consideró que es positivo conocer en el ámbito del Parlamento “cuáles son las propuestas que hay y poder intercambiar”. Sobre la internación involuntaria de personas en situación de calle, Nedov señaló que es “discutible”, en materia de derechos humanos, “hasta dónde llega el derecho de la persona de decidir si quiere ser internada o asistir a un refugio”.

recuadro

“A menos que la persona no esté en sus cabales y no pueda razonar por sí misma, ¿por qué yo podría imponerle a alguien que tiene que ir a un refugio, que tiene que internarse?”, reflexionó Nedov. Señaló que quien puede determinar si la persona corre riesgo de vida es un médico, aunque advirtió: “¿Quién determina que después no se hace un abuso de eso? Siempre está como lo difícil de cuál es la línea”.

“No todos los casos de situación de calle son porque la gente no tenga una vivienda o no tenga una familia, es porque pasan otras cosas; es un problema de la sociedad”, sostuvo la diputada, quien consideró que la problemática de las personas en situación de calle es multidisciplinaria, transversal y requiere “mirar la causa”.

En tal sentido, Nedov consideró que “la sociedad está más violenta”, que “hay menos solidaridad” y “menos empatía con los demás”. Para la diputada, si no se piensa en nuevas soluciones, y se sigue “pensando de la misma forma y aplicando las mismas recetas, ningún presupuesto, ninguna política va a dar resultado”, tanto en el problema de las personas en situación de calle como en la sobrepoblación de las cárceles. “Tenemos que romper los esquemas de las cosas que se hacen, como más cárcel o más internación”, añadió.

La diputada del Frente Amplio apuntó a la necesidad de “llegar a la mejor política posible para atender cada uno de los casos”. En esa línea, abogó por la participación de la ciudadanía y la interacción de “todos los niveles de gobierno” para que las políticas “sean sostenidas”, sin importar “de qué signo sea el gobierno que viene después”.

“Yo creo que las políticas, si no son transversales y no son sostenidas, no hay magia, no existen, porque todo redunda después en el presupuesto”, afirmó Nedov. A propósito del presupuesto, señaló que, si bien el gobierno ha definido algunas prioridades, como la salud o la educación, “el presupuesto es el que define si esas prioridades se pueden llevar adelante o no”. Por ello, para Nedov, las políticas deben pensarse con una “mirada a largo plazo”.

La diputada, que fue alcaldesa durante dos periodos del Municipio D de Montevideo, puso como ejemplo el Plan Casavalle como una iniciativa que se sostuvo en el tiempo, que “tuvo origen porque los vecinos del territorio planteaban que los diferentes gobiernos venían trabajando sobre las cuestiones que pasaban, pero en realidad las políticas no eran suficientes”.

“Lo central tiene que ser la gente, la vida de la gente. No importa lo que pensemos cada uno, si de izquierda, si de derecha. Si nosotros no traducimos eso y lo plasmamos y lo dejamos como para que sea una política de Estado que trascienda los periodos de gobierno, yo creo que es muy difícil”, agregó.

Además, la diputada consideró que las políticas deben “ser abiertas” y tienen que analizarse sus resultados. “Tenemos que ir perfeccionando e ir viendo si lo que vamos haciendo va dando resultado o no. Ir midiendo”, sostuvo.