Una vez más, el Frente Amplio (FA) concurrirá este martes a las 10.00 a la comisión especial de la Cámara de Senadores que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), con la intención de reincorporar en el proyecto de ley los aportes previstos originalmente por los afiliados a la caja paraestatal, tanto de activos como de pasivos, y a la espera de una contrapropuesta de la oposición.

En su primera versión, la reforma establecía un incremento de la tasa de aportación de 18,5% a 22,5% para los activos y un nuevo gravamen de entre 2% y 12% para los pasivos; según los cálculos del gobierno, ambas medidas suponían aproximadamente la mitad de la solución financiera propuesta para la CJPPU. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, a instancias de la oposición, estas dos contribuciones fueron eliminadas de la reforma y, en contrapartida, se incrementó el aporte estatal.

Según supo la diaria por fuentes de la comisión especial, el FA ya tiene resuelto que reincorporará al proyecto los aportes de los activos y los pasivos. De todos modos, en el oficialismo están abiertos a evaluar una posible disminución de estos aportes si aparece una propuesta “razonable” de la oposición.

Esto último está insumiendo más tiempo del previsto. La semana pasada ya hubo una postergación de la votación debido a las diferencias que existen a la interna de la oposición, donde hay senadores dispuestos a acompañar algún tipo de contribución de los afiliados a la CJPPU, y otros que no.

En declaraciones consignadas por Telemundo, el senador del Partido Nacional Javier García dijo este lunes que existe “una cierta mirada de prejuicios hacia los profesionales”, quienes “hacen un enorme sacrificio y esfuerzo para llegar a ser profesionales” y “ahora se los pone como culpables de una situación de la que no lo son”. “Vamos a tratar de buscar una solución que salve a caja”, afirmó el senador nacionalista, y agregó: “No parece que el gobierno estuviera carente de dinero: acaba de comprar un campo de 35 millones de dólares [y lo anunció] a los gritos en un cortejo fúnebre”, en referencia al Instituto Nacional de Colonización.

Este mismo lunes, en una rueda de prensa, la senadora del FA Bettiana Díaz dijo que el oficialismo está “tratando de acelerar al máximo” para “terminar de resolver” el asunto en el correr de esta semana. Por su parte, el presidente de la cámara baja, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, abogó por “un acuerdo mayor” a nivel interpartidario. “Es de responsabilidad que todos los partidos resolvamos en función de lo que se resolvió primero en Diputados y de lo que se acuerde mañana en la Cámara de Senadores”, manifestó.

El FA tiene los votos suficientes en el Senado para aprobar el proyecto original que elaboró el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en caso de que esto ocurra, el proyecto deberá volver a tratarse en la cámara baja, donde necesita dos votos adicionales para sancionar la reforma.

En el oficialismo no descartan que la oposición no vote en bloque; por otro lado, tampoco descartan que la reforma fracase por completo, como ya pasó en 2023. “En la hipótesis de que la ley no saliera, les vamos a explicar a todos los uruguayos, uno por uno, cuánto le va a tocar poner para la caja”, afirmó a la diaria un senador del FA.

Esto ya lo hizo días atrás el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, ante la comisión especial. Señaló que el déficit de la CJPPU proyectado para este año es de 51 millones de dólares, de 126 millones de dólares para 2026 y de 150 millones de dólares para 2027.

El titular del MEF dijo que en la reforma del gobierno 70% de la solución financiera recae sobre los afiliados a la CJPPU y remarcó que el conjunto de la sociedad –es decir, quienes no integran el subsistema previsional– “ya está aportando a la caja” mediante el pago de los timbres profesionales. “No es que la sociedad vaya a contribuir ahora al sistema, sino que lo va a hacer en adición a lo que ya está establecido en el régimen vigente”, resaltó.