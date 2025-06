El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló este jueves en rueda de prensa sobre varios temas, entre ellos, la causa que investiga el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) y la condena de tres exdirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

Pereira se refirió al anuncio del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, Gilberto Rodríguez, y a la citación al senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio como indagados en la causa, porque se maneja como hipótesis que el dinero fue desviado al Partido Comunista del Uruguay y al Sunca. “Claramente hay un error de comunicación del fiscal que ya lo negó”, dijo Pereira y agregó que ni los legisladores ni Laura Alberti, secretaría de Finanzas del Sunca y del PCU, “estaban siendo siendo ni investigados ni imputados”, por lo que, a su juicio, “una cantidad de titulares de diarios se podrían haber evitado”.

“Nosotros hemos hablado obviamente con el PCU, con su dirección, con los compañeros que fueron citados y tenemos la convicción de que la justicia va a laudar favorablemente, pero hay que dejar trabajar”, apuntó e insistió en que para él, “hubo un problema de comunicación que confundió mucho a la ciudadanía y eso, sin daño, le hizo daño a los nombrados, a Andrade, a Diverio y a Alberti pero también al PCU y al FA”.

Carrera “queda en un grado de indefensión”

A su vez, Pereira fue consultado si pudo hablar con el exsenador del FA Charles Carrera, quien la semana pasada fue imputado por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada, y respondió que “siempre” lo hace, ya que “en las buenas y en las malas hay que estar con los compañeros”.

“Lo que ha pasado con Charles es una situación que no debería pasar nunca más en Uruguay: a un senador no se le pide levantar el desafuero y se lo tiene ocho meses sin imputarlo”, expresó Pereira y agregó que “nunca había sucedido en el Uruguay”.

“Aún así queremos permitir que la Fiscalía pueda trabajar, pero claramente como dicen los abogados de Charles, él queda en un grado de indefensión porque pasó ocho meses defendiéndose de un delito de abuso de funciones, cuando cambia la fiscal, cambia la unidad de acción y le tipifica otro delito, por lo cual la defensa tiene que empezar de nuevo”, subrayó y mencionó que Carrera “tiene mucha confianza que se vaya a laudar esto en el juicio”.

Sobre la afirmación de Carrera sobre que hubo una “operación política de enchastre” contra él y el FA, Pereira consideró que “cuando hay una decisión de pedirle el desafuero a una persona y no se lo imputa de inmediato, hay un error tremendo”, y “eso lo comprende cualquiera”. “¿Es un error? Desde mi punto de vista sí. ¿Esto quiere decir que la Fiscalía tiene un problema de hostigamiento con Carrera? Yo no lo puedo decir pero claramente si se le pide un desafuero a un diputado o a un senador, tiene que haber una imputación ya formulada”, subrayó.

“Tenemos miedo a que se persigan personas simplemente porque son opositores políticos”

Por otro lado, ante la consulta sobre si el gobierno del presidente Yamandú Orsi debería manifestarse sobre la condena a la expresidenta argentina Cristina Fernández por “administración fraudulenta” en la Causa Vialidad, que investigó sobre la concesión irregular de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, Pereira señaló que “eso lo tiene que definir Orsi”. “Yo no fui electo presidente de la República, fui electo presidente del FA, y ese es mi lugar, y no me equivoco”, planteó.

Asimismo, consideró que Argentina “no se puede comparar” con Uruguay, ya que la situación en el país vecino “es muy compleja” así como su justicia. “Nosotros nos tenemos que tomar un tiempo para estudiar el caso concreto, pero claramente es muy difícil confiar en una justicia de la manera en que se elige, independientemente del caso Cristina”, sostuvo. En particular, dijo que el caso de la expresidenta lo tienen que “analizar tomando todos los elementos”.

“Nosotros no vamos a cobrar el grito ni en este caso ni en ningún otro, pero sí tenemos miedo a que se persigan personas simplemente porque son opositores políticos”, afirmó.