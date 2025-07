En la plaza Independencia de la ciudad de Rocha, sobre el mediodía de este viernes, el nacionalista Alejo Umpiérrez asumió por segunda vez el mando de la Intendencia de Rocha. A su ceremonia de asunción asistieron el expresidente Luis Lacalle Pou y los senadores Martín Lema (Partido Nacional) y Robert Silva (Partido Colorado), entre otros dirigentes políticos.

“Ser reelecto no es un premio, es una obligación adicional más. No lo tomamos como condecoración, lo tomamos simplemente como la sumatoria de las expectativas de ciudadanos que quieren que este camino siga, se profundice, continúe”, expresó el intendente reelecto en el comienzo de su discurso.

En las últimas elecciones departamentales, Umpiérrez, líder local del sector Aire Fresco, se transformó en el segundo intendente de Rocha en conseguir la reelección desde la recuperación democrática. El primero había sido el frenteamplista Artigas Barrios, quien gobernó el departamento entre 2005 y 2015. En mayo de este año, el Partido Nacional obtuvo en Rocha 51% de las adhesiones y derrotó cómodamente al Frente Amplio, que obtuvo sólo 34% de los votos.

No obstante, según Umpiérrez, “la victoria no da derechos”, sino que “genera obligaciones”. Afirmó que “no hay victorias partidarias”, sino “un mandato popular”. “Tenemos que tenerlo claro: son cosas diferentes”, resaltó.

En esa misma línea, el intendente reelecto abogó por un departamento “de todos”. “Acá no ganó ni perdió nadie, acá el que tiene que ganar es Rocha, es el único que tiene que ganar”, subrayó; por eso, agradeció a sus votantes y “también a los que no nos votaron, porque integran esta misma sociedad en la que transitamos todos los días, y acá en esta sociedad no sobra nadie, estamos todos juntos y llamados a construir”.

“Queremos invitar a todos los rochenses, sin distinción de credos, de religiones, de razas, de partidos, a caminar juntos. ¿Saben por qué? Porque este camino no tiene dueño, pero sí tiene destino. Y ese destino se llama justicia, prosperidad, desarrollo, trabajo y esperanza”, manifestó.

En su discurso, Umpiérrez también se sumergió en valoraciones filosóficas. “Ayer estaba leyendo un libro de Yuval Noah Harari, Nexus, y allí se habla mucho de la inteligencia artificial y los desafíos y la búsqueda de la verdad”, comentó, y sostuvo que, “en estos tiempos que todo parece tan fugaz”, la verdad “sólo existe acotada a las ciencias duras”.

“Las ciencias sociales son de construcción de verdad colectiva. Nadie tiene la verdad encerrada en un puño, sino que todos tenemos convicciones y un poco de verdad, y entre todos podemos construirla. Y para ello no se necesita inteligencia artificial, se necesita otro tipo de inteligencia: inteligencia afectiva”, expresó.

Esto último, sostuvo Umpiérrez, es lo que “tenemos que desarrollar en nuestro Rocha, para aprender que no hay trincheras, que no hay enemigos, y me atrevería a decir que no hay adversarios cuando de un lado simplemente estamos todos y queremos un Rocha que cambie”.

El jefe departamental aseguró que este viernes empezó “una nueva etapa, que no es continuidad”. “Yo creo siempre en el cambio. El cambio es la única constante de la vida, y si nos quedáramos tan timoratos que solamente pensáramos en continuidades, no estaríamos siendo fiel reflejo de las expectativas de la gente”, afirmó.