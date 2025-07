“Cuando uno va a la cárcel es una foto de un país que es otro, que no es Uruguay: ese país de estabilidad democrática, ese país de libertades, de derecho, de revolución de los derechos, de ampliación”, sostuvo la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz en la diaria Radio, donde afirmó que “va a haber más presupuesto” para la rehabilitación de los reclusos.

A propósito del lanzamiento de los Encuentros por Seguridad, la segunda fase hacia el Plan Nacional de Seguridad del gobierno, que instalará 30 mesas de diálogo para llegar a fin de año con propuestas consensuadas en la materia, la senadora valoró como algo positivo el diálogo, teniendo en cuenta que “en los últimos 20 años pasamos todos por el gobierno y hemos tenido más fracasos que éxitos y la situación de la seguridad se agravó mucho en el último tiempo”.

Desde la oposición, cuyos dirigentes fueron convocados por el ministro del Interior, Carlos Negro, para presentarles la instancia de diálogo, surgieron críticas. Por ejemplo, el senador blanco y exministro del Interior Luis Alberto Heber cuestionó que se pretenda hacer “en asamblea” la gestión del Ministerio del Interior.

Díaz apuntó que esa es “la idea de diálogo que tiene el Partido Nacional” y consideró que las reformas que quiso impulsar Heber durante su administración, “en su gran mayoría quedaron bastante truncas porque le faltó diálogo”. “No me sorprende la actitud de Heber. Yo esperaba esto de quien fue un ministro que realmente llevó al Ministerio del Interior [MI] a ser tremendamente errático”, aseveró la senadora, quien acotó que durante la administración de Jorge Larrañaga, en cambio, se “podía tener incluso un paradigma con el cual discutir”.

“Los resultados fueron bastante malos y se agravó un proceso de inflación penal –un proceso que empieza con la ley de urgente consideración, que desmejora las condiciones de prevención de algunos delitos–”, señaló Díaz sobre la gestión de Heber al frente del MI. “Se debilitaron un montón de controles en Uruguay, desde cómo circulaba la carga hasta la aduana, el cuidado de la frontera, se simplificó el ingreso de efectivo al sistema financiero. Pasaron un montón de cosas”, agregó.

“Uruguay pena mucho, pero tiene malos dispositivos a la hora de rehabilitar”

“No hay que ver la cárcel sólo desde la perspectiva de la seguridad pública –que es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Ministerio del Interior–, sino que también hay que ver otros aspectos de cómo la cárcel repercute en la vida en sociedad. Y ese peso es cada vez mayor”, sostuvo Díaz. La senadora, que preside la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, consideró que “Uruguay pena mucho, pero tiene malos dispositivos a la hora de rehabilitar”, y que se le está “dando a la cárcel la tarea de solucionar problemas estructurales de la sociedad”.

Díaz cuestionó que, pese al aumento de casi 6.000 personas en la población del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) desde 2019, “no aumentó ningún peso el presupuesto prácticamente”, sobre todo en algunos rubros, como alimentación. Aunque reconoció que “hubo alguna intención de avanzar en algunos cambios de perspectiva” en el período pasado –destacó, por ejemplo, el cambio institucional de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado–, la senadora afirmó: “No hay políticas públicas sin financiamiento”.

En ese sentido, Díaz reafirmó que el compromiso del gobierno es “hacer una reforma del sistema penitenciario” que incluya las políticas pospenitenciarias y las medidas alternativas. Sobre esa base, señaló que el presupuesto define cómo “el paradigma de política pública que yo tengo sobre la seguridad en la gestión carcelaria, particularmente, se va a plasmar en base a presupuestos y a cómo eso se rodea de algunos cambios que hay que hacer en términos normativos, por ejemplo”.

Afirmó que “va a haber más presupuesto” para el INR y “se van a generar algunas vacantes que tienen que ver con una vuelta al cambio de paradigma de lo que es la rehabilitación”, el cual, consideró Díaz, cambió en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Si no garantizamos el acceso a la justicia para las personas, si no garantizamos un proceso de rehabilitación que nos permita convivir, no vamos a solucionar el problema de la calle, el problema de la violencia, el problema de la convivencia, y uno de los riesgos más grandes es terminar teniendo cárceles que son tierra de nadie”, sostuvo.