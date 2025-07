“No tenemos ningún rechazo de ningún país en relación a los pasaportes que tienen esta peculiaridad nueva”, afirmó el canciller Mario Lubetkin este jueves en relación a los señalamientos al documento uruguayo necesario para viajar al exterior, que desde el 23 de abril dejó de especificar el lugar de nacimiento, lo que causó repercusiones políticas.

Luego de un desayuno con embajadores y jefes de delegaciones diplomáticas acreditadas en Uruguay, Lubetkin apuntó en rueda de prensa que el hecho de que “haya análisis que necesitan su tiempo” no quiere decir que haya un rechazo. “He visto de algunos medios internacionales que hablan de rechazo [lo cual] es una información mentirosa, y la desmiento categóricamente”, aseveró.

Alemania y Francia fueron los primeros países en cuestionar el pasaporte y poner en duda las estadías de larga duración. Además, la embajada de Japón en Uruguay emitió comunicado en su página web que advierte que quienes viajen al país asiático con pasaporte uruguayo emitido a partir del 16 de abril de este año “es altamente probable que les sea negado el ingreso al país”, y que por eso las personas “deberán sin excepción consultar con la sección consular de la embajada antes de realizar el viaje, independientemente de si poseen nacionalidad uruguaya o ciudadanía legal”.

A su vez, según informó El País, un grupo de estudiantes emitió una declaración en la que solicitan a las autoridades de Uruguay que se solucione el problema, ya que tienen la intención de viajar a Francia a estudiar, y según indicaron, ese país no emite visas con el nuevo modelo de pasaporte.

En ese sentido, Lubetkin apuntó que “no hay ningún caso de ciudadano uruguayo que no haya accedido a un país del mundo”. “Uruguay tiene relación con 180 países, ¿verdad? Todo el foco se ha planteado en dos o tres, e inclusive dentro de esos dos o tres, el único problema que estamos detectando es el tema de visas permanentes, no de tránsito; 90% de los pasaportes se usan para turismo, y ese tránsito de turismo está funcionando de la forma normal como funcionó siempre, salvo que nos muestren lo contrario, pero no lo tenemos”, aseguró.

El canciller dijo que tienen que “resolver dos grupos pequeños” en referencia a los “jóvenes que quieren visas largas para estudiar” en Francia y Alemania, y es en esos grupos donde los técnicos de la cartera “están focalizados” para “resolver el problema”. Sin embargo, expresó no querer un “bla bla genérico porque no pasa nada”, y que si pasara, como en los casos mencionados, se va a “resolver técnicamente encontrando los instrumentos”.

“Los muchachos tienen un tiempo para iniciar la universidad, pero ahí no depende solo de nosotros, porque nosotros vamos a hacer propuestas a esos países, y que esos países la acepten en función de la visa larga”, detalló. De esa forma, indicó que con “muchos países”, cuando había dudas sobre el origen de la ciudadanía, se le agregó la cédula de identidad y “con esos dos mecanismos se ha resuelto el problema”. “El tema es la voluntad”, subrayó.

En esa línea, una fuente de Cancillería señaló a la diaria que países como Canadá y Estados Unidos están solicitando un segundo documento, como la cédula de identidad, para otorgar el visado. La misma fuente informó que de los tres países que habían presentado reparos, “Japón ya está encaminado a resolverse”, y destacó que con los demás países con los que Uruguay tiene relación no hubo problemas.

En la rueda de prensa, Lubetkin fue consultado sobre si está previsto volver a incluir el dato con el lugar de nacimiento en el pasaporte, y respondió que “salvo prueba contraria que demuestre que hay errores” no se hará, pero que “si hay, como dijo el presidente [Yamandú Orsi], elementos que compliquen, cosa que no existe hoy, tomaremos la medida del caso”. “Son todos temas técnicos, no hay temas políticos. No es que uno u otro país quiera iniciar un escenario de enfrentamiento y tensión con nosotros”, resaltó. Por lo tanto, remarcó que “si mañana se identifican aspectos que obligan al cambio, cambiamos, no hay ninguna dificultad en esa dirección”.