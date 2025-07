A instancias del senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) comparecerá por segunda vez ante la Comisión de Ganadería del Senado para explicar los aspectos técnicos del proceso de adquisición de la estancia María Dolores, ubicada en el sur de Florida, en la que el gobierno tiene previsto instalar 16 tambos y crear alrededor de 160 puestos de trabajo. Según supo la diaria, la comparecencia será el 7 de agosto.

En una entrevista con Desayunos informales, Bordaberry aseguró este lunes haber descubierto 11 “inconstitucionalidades” e “ilegalidades” vinculadas a la compra de este campo de 4.400 hectáreas. Mencionó, por ejemplo, “el presidente que no podía ser presidente”, “la directora que nombraron dos horas ante para ir a votar” y que el organismo “no tenía crédito para gastar”. A su entender, hubo “un desprecio por lo jurídico y por las formas”.

Asimismo, el senador del PC comparó el costo de María Dolores –unos 32 millones de dólares– con el aumento diferencial de 600 pesos que el gobierno otorgará a las jubilaciones mínimas, el cual tendrá “un costo de 25 millones de dólares”. “El capricho de la estancia es para 20 colonos, y lo otro es para 140.000 jubilados, a los que podrías darles el doble”, cuestionó.

Bordaberry afirmó que, en el caso de que el INC continúe adelante con la compra, “va a haber interpelación”. “Ya me lo adelantó [el senador del Partido Nacional] Sebastián da Silva, [que] va a interpelar, y creo que tiene razón”; además, no descartó que haya “una comisión investigadora, y no sé dónde termina”, advirtió. “Tenemos que ver si efectivamente toman la decisión”, añadió.

Desde el INC señalaron a la diaria que el directorio está a la espera de que “esté completo el arsenal de informes”, así como de que “esté la plata para comprar”, para proceder a ratificar la resolución. Esto podría ocurrir el próximo miércoles, pero “depende de informes jurídicos y disponibilidad financiera para responder al Tribunal de Cuentas y reiterar gasto”. “Claramente la voluntad política del Poder Ejecutivo está”, aseguró la fuente.

Consultado al respecto, Da Silva dijo a la diaria que “hay que ver de qué forma se compra”, ya que existen aspectos “formales, económicos y camperos”. Sobre estos últimos, afirmó que “los elementos por los que nosotros cuestionamos la compra siguen firmes”.

A modo de ejemplo, el senador nacionalista señaló que “plantar 1.200 hectáreas de maíz con riego en María Dolores cuesta 1.800.000 dólares”. “A mí nadie me dice qué van a plantar, con qué criterio, de qué forma, cómo van a cuidar el suelo... Yo me temo que pueden llegar a ser poderosas empresas con rentas subsidiadas”, expresó.

En cuanto a los otros aspectos, Da Silva sostuvo que “los procesos formales son delicados”. “De acá para adelante hay que ver en qué terminan la aventura y el capricho de María Dolores, porque son montos de dinero muy importantes”, expresó.

Aníbal Pereyra: “Acá lo que tenemos es una diferencia filosófica”

En diálogo con la diaria, el senador del Frente Amplio (FA) Aníbal Pereyra señaló que, desde que se anunció la compra de María Dolores, “la oposición ha planteado que va a interpelar”. “Yo le creo más a Bordaberry que a Da Silva, porque Bordaberry, cuando dice que va a hacer algo, lo hace, [mientras que] Da Silva ya ha anunciado cuatro interpelaciones y ha montado un stand up atrás de cada uno de los temas”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de que se concrete una interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, que sería la primera en este período de gobierno, el senador del FA afirmó que una interpelación sería “bienvenida”, porque “tenemos fundamentos de oportunidad y de fondo”.

Pereyra señaló que los argumentos de la oposición “fueron cambiando” tras la primera comparecencia del directorio del INC ante la Comisión de Ganadería del Senado. “Al principio, fue porque tenía una piscina, porque tenía olivos, porque tenía 17 piezas, porque no servía para la lechería, cuando todas las gremiales agropecuarias vinculadas al sector lechero, sin excepción, dieron su visto bueno a la compra para fortalecer el desarrollo de la lechería en esa zona particularmente”, apuntó.

En la última sesión de la Comisión de Ganadería del Senado, Bordaberry sostuvo que, con base en el informe del Tribunal de Cuentas –que con mayoría de votos de la oposición observó la compra–, el proceso de adquisición de María Dolores fue “una compra directa”, por lo cual, “de acuerdo a lo que establece la ley, se necesitan cuatro votos conformes, que no estaban”, dado que al momento de aprobar la compra el oficialismo aún no había completado la nueva integración del directorio del instituto y sólo tenía tres votos.

Consultado al respecto, Pereyra sostuvo que fue “una compra de preferencia” –y no directa– y aseguró que “a lo largo de la historia de Colonización hay por lo menos dos compras” de este tipo que “se hicieron con tres votos”. “Yo respeto mucho al senador Bordaberry, pero acá lo que tenemos es una diferencia filosófica”, afirmó Pereyra, dado que, según entiende, el senador colorado “no comparte” el rol que tiene el INC.

Enciso sobre Da Silva: “El sector lechero el senador no lo domina”

La polémica entre Da Silva y el intendente de Florida, Carlos Enciso, quien sostuvo que María Dolores “es un factor de desarrollo a apoyar” en el departamento, tuvo un nuevo capítulo este lunes, cuando, luego de que el jefe departamental señalara que el senador nacionalista “representa a un grupo extranjero” en Florida, Da Silva sostuvo que Enciso “pasó una línea” al ingresar en “un plano personal”.

Da Silva es uno de los directores de la empresa Don Augusto Agro, que se dedica a la cría de caballos criollos en Cardal, Florida. En declaraciones a El País, Da Silva dijo que no tiene “nada que ver con María Dolores”. “Somos gente que producimos terneros, novillos, criamos criollos y hacemos agricultura a la luz de todo el mundo”, afirmó. “Lo que nunca imaginé es que ese intento de cancelación viniera por ser productor rural de Florida desde hace 20 años”, añadió.

Por su parte, en el programa Buen día, Florida de la radio FM 89.3, Enciso dijo este lunes que Da Silva “está más vinculado al sector ganadero”, pero “el sector lechero el senador no lo domina”. “Una cosa es tener campo y otra cosa es ser de campo”, manifestó.

“Está claro que el Partido Nacional fue crítico en su amplísima mayoría con la adquisición [de María Dolores], pero después de que [la compra] está, son 4.400 hectáreas que están en Florida y no podemos mirar para otro lado”, afirmó el jefe departamental.