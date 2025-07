La compra de más de 4.000 hectáreas de campo en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) generó una serie de cuestionamientos por parte de la oposición que tuvieron, hasta el momento, varias derivaciones. Una de ellas fue la convocatoria al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y al directorio del instituto a la Comisión de Ganadería del Senado, instancia donde se desarrolló un intenso debate que duró ocho horas. Otra fue cuando el Tribunal de Cuentas (TC) resolvió por mayoría observar la compra, poniendo sobre la mesa, entre otros puntos, que se necesitaba para una compra “de forma directa” una “resolución fundada adoptada por mayoría especial de cuatro votos conformes de sus directores”.

En este caso, la compra se efectuó por tres votos. Sin embargo, los ministros frenteamplistas del TC argumentaron que la acción del INC en este caso no es una compra directa, sino que “lo que se está haciendo es ejercer un derecho de preferencia”, con base en el artículo 35 de la Ley de Colonización, “desplazando al comprador”. Ahora, mientras el directorio del INC busca “blindar jurídicamente” la decisión, el senador colorado Pedro Bordaberry trajo a colación un informe interno de 2018 de Colonización que señala que para la compra por preferencia también son necesarios cuatro votos.

Según reconstruyó la diaria con base en fuentes cercanas al legislador, en ese documento se concluye que tanto la compra directa como la compra por preferencia son “el mismo negocio jurídico”. En ese marco, este jueves el senador hizo efectiva la citación a la Comisión de Ganadería del directorio del INC, dado que mantiene “preocupación” por esta situación y entiende que se debe “prevenir posibles juicios”. Por otra parte, otro de los motivos de la citación tiene que ver con “desprolijidades” en el expediente de la compra, donde se agregaron posteriormente informes que fueron datados con “fecha anterior”.

Este planteo generó discusión en la Comisión de Ganadería y desde el oficialismo se respaldó nuevamente el proceso de compra. El senador Aníbal Pereyra dijo a la diaria que, en lo que respecta a la compra por preferencia —mecanismo usado en el caso de María Dolores—, “históricamente” los informes jurídicos del INC dejan en claro que “no es una compra directa”.

“El directorio del instituto, si bien tiene los informes jurídicos por este caso puntual, tiene bibliografía extensa, sobre todo la definición de compra directa, lo que establece el artículo 145 de la Ley 11.029”, detalló Pereyra. “El instituto, para tener más certeza, hizo una solicitud de asesoramiento externo para tener más contundencia cuando analice en el directorio las observaciones del Tribunal de Cuentas”, concluyó el legislador.

El INC tiene en su poder dos informes, uno encargado a la Universidad Claeh y otro elaborado por abogados que trabajaron en el instituto, que respaldan la visión de que se precisaban sólo tres votos en el directorio para aprobar la operación, dijo al semanario Búsqueda el presidente de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez. “Por ahora todo nos va reforzando la misma información jurídica” sobre los votos necesarios para aprobar la adquisición, que “no es una compra directa”, remarcó el jerarca.

Industria frigorífica

Otro tema tratado el jueves en la Comisión de Ganadería fue la posible adquisición por parte de Minerva de tres frigoríficos de Marfrig. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) visitó la comisión para informar sobre el análisis que se realiza del proceso. Los involucrados en la transacción son el frigorífico de Colonia, La Caballada (Salto) e Inaler (San José). La particularidad está en que, en el caso del de Colonia, se anunció que a su vez se lo va a revender al grupo indio Allana.

El miércoles la Coprodec emitió una resolución en la que dispuso la prórroga por 60 días del plazo original -13 de agosto- para decidir sobre la concentración. A su vez, también extendió el plazo para la presentación de terceros interesados, que estaba abierto hasta el 13 de julio, hasta el primero de agosto inclusive. Hasta el momento ya se ha presentado, por ejemplo, la Federación Rural.

Ante la exposición de la Coprodec, el presidente de la Comisión de Ganadería, Sebastián da Silva, comentó a la diaria que comparte la necesidad de “evaluar mejor” o “acceder a más información”. “Hay antecedentes que hablan de la concentración de mercado en la industria frigorífica a partir de la compra del frigorífico BPU y eso fue lo que llevó al dictamen negativo el año pasado”, recordó Da Silva en referencia a la resolución negativa de la Coprodec sobre la compra de Minerva de los tres frigoríficos que vuelven a estar en cuestión.

“Me imagino que sí está a punto de estar concentrado cuando se adquiere BPU; no vemos ningún elemento para que ahora se diga lo contrario”, puntualizó, recordando lo sucedido con la última concentración de Minerva.