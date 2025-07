El diputado nacionalista Pedro Jisdonian opinó en la diaria Radio sobre la decisión del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) de no participar en el diálogo convocado por el gobierno sobre protección y seguridad social. El legislador consideró que, si bien la herramienta del diálogo debe existir, debe desarrollarse “en un lugar de equiparación, en un lugar de respeto hacia quien estás invitando a sentarse a tu mesa para poder hablar”.

Jisdonian defendió que en el gobierno anterior, al impulsarse la reforma previsional, se recibió una “intensa agenda de delegaciones” en el Parlamento y “había una representación amplia”. No obstante, reconoció que en dicha instancia “tampoco llegamos a una construcción de acuerdos”, y agregó que el oficialismo también debería hacer una “autocrítica”, ya que “hubo un debate” y “se perdió una buena oportunidad de haber participado de otra manera”.

La Comisión Ejecutiva del diálogo social –el ámbito encargado de la elaboración del documento final– prevé ocho representantes de los partidos políticos (tres del oficialismo, uno del PN, uno del PC, uno del PI, uno de Cabildo Abierto –CA– y uno de Identidad Soberana). Consultado al respecto, el diputado del PN consideró que “las formas” también “son importantes” y cuestionó que se les dé un “lugar marginal a los que vos querés darles la voz”.

“Nosotros creemos que tendría que haber habido otro tipo de representación”, afirmó Jisdonian, y acotó que el modelo que se definió no es “muy representativo de lo que la gente votó”.

Sobre el rol de CA en la coalición opositora y su decisión de sí participar en el diálogo, Jisdonian sostuvo que, desde un primer momento, el líder de CA, Guido Manini Ríos, y sus dos diputados “han mostrado cierto distanciamiento”. En tal sentido, rechazó el planteo de que CA no es consultado por sus socios y mencionó que, en el debate en torno a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, se invitó a CA, pero este “estaba en una situación de que no iba a votar nada”.

“Si vos te autoexcluís, decís que no existe la coalición en la oposición, me parece que hay que tener una coherencia. Yo respeto cualquier decisión de cada partido –porque me parece que tiene que ser de esa manera–, pero obviamente las acciones tienen sus consecuencias”, afirmó el diputado nacionalista.

Violencia en el fútbol: “No es lo mismo que esté la Republicana al lado a que no haya nadie controlando”

Jisdonian, que preside la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, convocó al ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento por los recientes incidentes en el clásico en el estadio Centenario, que resultaron con un policía herido por una bengala náutica, al que le tuvieron que extirpar un testículo. La pirotecnia salió de la tribuna Colombes e impactó en la tribuna América, donde estaba trabajando el funcionario policial.

Jisdonian dijo que no puede creer que luego de ese acontecimiento “las grandes resoluciones” sean la prohibición del despliegue de banderas de gran porte y la determinación de no abrir las puertas de los estadios si antes del encuentro deportivo hay banderas colocadas que impidan la individualización de las personas que están en las tribunas.

“Los equipos grandes pidieron ayuda, de alguna manera; fueron a decir que ellos no podían con el tema. Entonces, estamos en una circunstancia en la que tenemos la mesa servida para poder avanzar en soluciones, porque ideas sobran, pero, a veces, lo que faltan son soluciones”, señaló Jisdonian, quien cuestionó la decisión de que la Policía no ingrese a las tribunas y renuncie “a espacios dentro de los estadios”: “Me parece que no es lo mismo que esté la [Guardia] Republicana al lado a que no haya nadie controlando”, señaló.

Para el diputado del PN, “tiene que haber un cambio de actitud” entre todas las partes”. Afirmó que “estamos en un problema” si el ministro Negro “entiende que organizar un clásico es lo mismo que organizar un cumpleaños de 15, que es algo entre privados”. “Yo creo que esa no es la solución, yo creo que hay que trabajar de otra manera”, aseveró.

“Entiendo que hay un montón de prejuicios con la Policía, pero no me pueden decir que, como está la cosa ahora, está bien y que dejando todo como está esto va a cambiar”, sostuvo Jisdonian, y acotó, que “la violencia la generan los delincuentes” y no los efectivos.

“A mí lo que me genera violencia es ver a un tipo tirándole una bengala en la cabeza a una tribuna llena de gente y no sabes dónde va a caer, que no se pueda ir al baño porque le van a robar los championes; eso es lo que me genera violencia, no es la Policía. Si vos no vas a hacer nada, vas a ver un partido de fútbol, ¿qué problema tenés con la Policía?”, planteó Jisdonian.