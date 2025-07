La semana pasada, días después de la asunción de las nuevas autoridades departamentales, sesionó por primera vez la Comisión Sectorial de Descentralización, un ámbito que reúne a representantes del Congreso de Intendentes y seis ministerios (Economía, Transporte, Vivienda, Industria, Ganadería y Turismo), bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En dicha sesión, además de aprobarse una serie de proyectos del Fondo de Desarrollo del Interior, la OPP informó brevemente sobre la hoja de ruta del gobierno para la definición del porcentaje del presupuesto quinquenal que será adjudicado a los gobiernos departamentales, conforme al artículo 214 de la Constitución.

Este artículo establece, por un lado, que el proyecto de ley del presupuesto deberá incluir “el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los gobiernos departamentales”. En el presupuesto correspondiente al período pasado, este porcentaje fue de 3,33%. Por otro lado, dispone que la Comisión Sectorial de Descentralización “asesorará sobre el porcentaje a fijarse” 30 días antes de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto presupuestal al Parlamento, lo cual está previsto para el próximo 31 de agosto.

Esto último está siendo objeto de discusión actualmente entre el Congreso de Intendentes y la OPP. Según supo la diaria, este martes a las 14.00 en la Torre Ejecutiva hubo una segunda reunión entre las autoridades de la OPP e intendentes del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado para conversar al respecto.

“Estamos lejísimo”, manifestó a la diaria, al término de la reunión, uno de los intendentes del PN que participó en el encuentro. “La OPP, por ahora, habla de que el tema está restrictivo” desde el punto de vista financiero y sostiene “que está cerrado”, pero los intendentes blancos entienden que “el gobierno tiene que tener un gesto con las intendencias de todo el país”, afirmó la fuente.

El vínculo de Orsi con el Congreso de Intendentes: “Una carga extra”

En representación del FA asistieron a la reunión con la OPP Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones). Bergara, que recibió el gobierno departamental con un déficit de 3.640 millones de pesos, ha dicho públicamente que aspira a que el gobierno nacional recomponga de alguna manera los flujos financieros que la anterior administración “retaceó” a la comuna capitalina. La Intendencia de Montevideo sostiene que las partidas del gobierno nacional disminuyeron alrededor de 9,3% en el período pasado, en contraste con el aumento de 1,4% que obtuvieron las intendencias del interior del país.

Legnani, por su parte, pretende que se restituya el Fondo Metropolitano, que fue creado durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y discontinuado en el período pasado.

En principio, la reedición de este fondo no es objetada por los intendentes de la oposición. “A nosotros, en principio, eso no nos ofrece reparo, no estamos en contra de eso, en tanto y en cuanto haya otro gestos del gobierno para el resto del país también”, señaló a la diaria un intendente nacionalista.

Por otra parte, desde el PN remarcan un elemento adicional que, inevitablemente, forma parte de la actual negociación entre las intendencias y el gobierno nacional: los 20 años que el presidente Yamandú Orsi estuvo en la Intendencia de Canelones. “Hay una carga extra, porque es el gobierno de alguien que hace un año estaba sentado con nosotros y compartía las reivindicaciones que nosotros llevábamos adelante”, expresó la fuente.

Otro punto que subyace en la negociación en curso son la falta de mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y el rol decisivo que eventualmente podrían tener los diputados opositores del interior en el tratamiento del proyecto presupuestal.

En los próximos días habrá una tercera reunión entre los intendentes y la OPP. En última instancia, el artículo 214 de la Constitución prevé que, si la OPP “no compartiere” la posición de la Comisión Sectorial de Descentralización con respecto al porcentaje del presupuesto destinado a los gobiernos departamentales, “igualmente” elevará su propuesta al Poder Ejecutivo “y este la comunicará al Poder Legislativo”.

Las transferencias por parte del gobierno nacional no tienen el mismo peso en los distintos presupuestos departamentales. En Montevideo, por ejemplo, apenas 9% de los recursos de la intendencia proviene del gobierno nacional; en el resto del país, a excepción de Canelones y Maldonado, las partidas nacionales suponen entre 35% y 45% de los recursos de las intendencias, según indicó recientemente a la diaria el coordinador de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas.

Asimismo, a nivel financiero hay realidades de todo tipo. No sólo Bergara asumirá con números en rojo: el nuevo jefe departamental de Cerro Largo, el nacionalista Christian Morel, afirmó este lunes en rueda de prensa que la intendencia –que es administrada por el PN desde la recuperación democrática– arrastra una deuda de 1.600 millones de pesos. Morel anunció que, “por unos meses”, habrá “cortes” en algunos programas de la comuna, y afirmó: “Esperemos que en estos últimos diez días que nos quedan para llegar a fin de mes podamos lograr, por lo menos, completar el sueldo de los municipales”.