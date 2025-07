El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) expresó que comparten “la importancia de que Antel participe en la subasta a realizarse por los derechos del fútbol uruguayo, que hoy se brindan a través de un acuerdo con Disney+”. “Reafirmamos la importancia de que Antel brinde diferentes contenidos a través de la plataforma Antel TV, diversificando y dinamizando a la empresa de telecomunicaciones de todos/as los/as uruguayos/as”, señalan en el comunicado emitido este lunes, al que tuvo acceso la diaria.

Para el Sutel, ese es “el rumbo que debe tener una empresa de telecomunicaciones de nivel mundial como Antel”, la cual “debe perseguir el crecimiento y desarrollo necesario en un sector de constante cambio e innovación, logrando avanzar, dinamizar y rentabilizar todos los servicios que presta a todos/as los/las habitantes, aun en zonas no rentables, aisladas, vulnerables”, y que haga “foco en su rol de brazo ejecutor de las políticas públicas y en cumplimiento de su fin social, sin descuidar eficiencia y rentabilidad”.

La discusión sobre la participación de Antel en la adquisición de los derechos del fútbol se originó a partir de declaraciones del vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, al diario El Observador, en las que dijo que “Antel tiene muchísimo interés en seguir manteniendo la posibilidad de tener fútbol”. En ese sentido, adelantó que, una vez terminadas las negociaciones entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol –que concluyeron sin acuerdo entre las partes–, se analizaría “cómo Antel se pone a jugar”.

“Si me preguntás qué me gustaría sin saber qué otros actores hay, yo quisiera tenerlo con exclusividad en mi sector. Sin duda. No sé si voy a poder, no creo que pueda”, continuó. Consultado sobre si Antel tiene que impulsar esto, Álvarez dijo que la empresa pública “tiene que empujar para tener ese contenido”, así como el de fútbol femenino y el handball.

En esa línea, el Sutel consideró que desarrollar esta línea de negocio “significaría mayor rentabilidad en ingresos por tráfico de datos por un lado, diversificar el abanico de contenidos que hoy se brindan a través de Antel TV por otro y, fundamentalmente, brindar a todos y todas los y las uruguayos/as la posibilidad de acceder al fútbol uruguayo”. “El rol del Estado es fundamental y Antel es la herramienta, como empresa pública, para asegurar la transparencia y la democratización de los contenidos”, afirmaron.

El presidente del Sutel, Gabriel Molina, subrayó en diálogo con MVD Noticias que “es necesario que Antel empiece a competir en serio con contenidos por el hecho de la transparencia y la democratización de los contenidos”, y que “no hay mejor manera de asegurar eso de que el Estado tenga presencia en todo eso”.

Molina aseguró que no se trata de “un tema de los privados y que lo tengan que arreglar solamente entre los privados”, sino que Antel “tendría que empezar a jugar en esto”, ya que “es un nuevo negocio que se abre para las empresas de telecomunicaciones especialmente”. Según indicó, tanto el deporte como el fútbol son “un atractivo muy importante que tienen las empresas”, por lo que resaltó la posibilidad de que Antel “tenga el fútbol para poder brindar a quienes puedan pagar y a los que no puedan pagar”.

Sobre la rentabilidad del negocio, Molina señaló que “la respuesta es una sola” y que tiene que ver con “por qué los privados se pelean por tener el fútbol”. “Evidentemente, si es una subasta y se pelean para tener los contenidos, no creo que sea porque sea un mal negocio. Es un buen negocio tener el fútbol, y que lo tenga Uruguay para los uruguayos, y poderlo compartir con el resto de la ciudadanía, nos parece un golazo”, destacó.

Por otro lado, consultado sobre si Antel debería tener la exclusividad de televisación, Molina consideró que el ente público “tendría que tener los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, de forma exclusiva y desde Antel, como negocio, ofrecerlo hacia las empresas que lo quieran tener, como lo hace hoy la empresa que tiene el futbol, que es Tenfield”. A su vez, apuntó que, de abrirse “otros abanicos”, desde el Sutel tiene disposición para acompañar “siempre y cuando” sea “en beneficio de los uruguayos”, ya sea con los derechos de transmisión, con el streaming o “con lo que el abanico permita hacer”: “Antel tiene la posibilidad hoy de hacerlo, estamos planteando que Antel lo haga”, concluyó.