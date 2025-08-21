El 1° de mayo el PIT-CNT sentó las bases para que actores del sistema político y la sociedad civil comenzaran a debatir sobre su propuesta de aplicar un impuesto al 1% más rico de la población uruguaya con el fin de erradicar la pobreza infantil. Si bien desde el Poder Ejecutivo se han dado señales claras de que esto no está sobre la mesa –el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó este miércoles que un tributo así sería “extraordinariamente inconveniente”–, la discusión continúa e incluso la central sindical creó una comisión técnica para dar fundamentos técnicos a la propuesta.

En ese marco, la Usina de Percepción Ciudadana realizó un informe entre el 8 y 12 de agosto sobre impuestos y desigualdad en Uruguay. Ante la consulta de cuán de acuerdo está la población con la afirmación de que “aumentar impuestos es perjudicial para la economía del país”, el 63% está de acuerdo, mientras que el 14% se manifestó en desacuerdo y el 19% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los menores de 45 años son quienes se posicionan en mayor medida contra los impuestos.