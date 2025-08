“El 1% más rico de Uruguay concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. Ese mismo 1% concentra el 80% de los recursos financieros depositados en los bancos. Entonces, ¿Uruguay puede o no puede erradicar la pobreza en las infancias y la adolescencia?”, preguntó el dirigente sindical Sergio Sommaruga desde el estrado de la plaza Primero de Mayo, en el acto por el Día de los Trabajadores de este año. La propuesta de obtener financiamiento de los sectores de mayor patrimonio para combatir la pobreza infantil no estuvo en la agenda pública en las semanas posteriores, pero cobró fuerza hace 15 días, a poco menos de un mes de que el gobierno presente al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

El 14 de julio, los senadores frenteamplistas Constanza Moreira y Óscar Andrade (lista 1001) y Gustavo González (Partido Socialista) anunciaron públicamente, en una actividad desarrollada en el Palacio Legislativo, que impulsarían a la interna del Frente Amplio (FA) la discusión sobre un impuesto del 1% al 1% de mayor patrimonio de la sociedad.

Un día después, en conferencia de prensa, el PIT-CNT anunció la conformación de un ámbito multidisciplinario para aportar insumos técnicos a la propuesta. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, explicó en ese momento que la idea es convertir, “en un período de dos meses”, la idea “en una propuesta específica”, y eso “tiene mucho que ver con la solvencia técnica”.

Consensos en la comisión técnica

Según supo la diaria, la comisión técnica creada por el PIT-CNT está conformada, entre otros integrantes, por los economistas Joan Vilá y Mauricio de Rosa a título personal, por el dirigente sindical Milton Castellanos y la economista Alejandra Picco por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, por el economista Carlos Grau y el contador Gustavo Viñales en representación del Centro de Investigaciones Económicas y a título personal por el magíster en Historia Económica Juan Geymonat, el ingeniero agrónomo Gabriel Oyhantçabal y el abogado Andrés Blanco, profesor grado 5 del Instituto de Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La primera reunión fue el viernes 25 de julio. Allí Sommaruga explicó cuál es el objetivo del PIT-CNT con esta propuesta y señaló que la idea es generar un “documento marco” con las medidas que tengan acuerdo para presentarlo seguramente en octubre. Después hubo un intenso intercambio técnico y surgieron algunos consensos.

En primer lugar, según informaron a la diaria diversas fuentes de la comisión, hay consenso en que políticamente es más viable y más sencillo de implementar una modificación de las tasas del impuesto al patrimonio, en lugar de crear un impuesto nuevo. “De lo que se está hablando es solamente del impuesto al patrimonio de las personas físicas, y ahí habría que modificar tasas, monto imponible, y además afinar cuestiones de residencia y aspectos vinculados a la tributación más fina”, explicó una fuente de la comisión. Otra acotó que “lo otro”, la propuesta de crear un impuesto nuevo, es “una locura”. “Si bien a nivel internacional se discute, no hay un estándar”, y “cuando vas a aterrizar las normas de evaluación, las tasas, todo, es una discusión etérea”, indicó la fuente. En cambio, en el caso del impuesto al patrimonio, “existe un concepto” y se trata de “una herramienta que ya tenés, que obviamente tenés que rediseñar, pero que la tenés, o sea, partís de una base sustancial”.

Se está manejando fijar las nuevas tasas a partir de los patrimonios de un millón de dólares, como se ha expresado públicamente por parte de los promotores de la iniciativa. De todos modos, hay una discusión sobre si conviene, por ejemplo, tomar en consideración los valores catastrales de los inmuebles, como sucede ahora en el caso de este tributo, o tomar los valores de mercado, que en general son más altos. Si este último fuera el caso, la tasa se aplicaría a más gente, mientras que si se consideran los valores catastrales, “capaz que entra muy poco”, acotó una fuente.

Otro consenso en la comisión es “blindar normativamente” el impuesto para que tenga específicamente como finalidad el combate a la pobreza infantil y que no vaya a Rentas Generales, algo similar a lo que sucede con el impuesto de primaria. Este fue un planteo del PIT-CNT, y si bien algunos integrantes de la comisión tienen reticencias por una cuestión de técnica tributaria, se entiende que “es la única manera de que sea viable” políticamente. “Es verdad que en este contexto político si vamos con un impuesto más que va a la bolsa” de Rentas Generales, “no te lo lleva nadie absolutamente”, apuntó una fuente.

El equipo económico tiene “otra estrategia”

Consultado por la prensa el 10 de julio, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que un impuesto a los sectores de mayor patrimonio “no es algo que esté en la agenda de este gobierno”. Lo mismo ratificó el presidente Yamandú Orsi este jueves, también consultado por la prensa sobre el tema: “No está en la agenda”.

Oddone argumentó que en Uruguay “la presión fiscal es elevada”, pero también dijo que estamos en un contexto de “restricción fiscal” y que no hay que resignar “ningún instrumento”. Consultado por la diaria sobre este tema, se excusó de contestar porque está “centrado en el presupuesto”.

Según fuentes cercanas al equipo económico, este ha mantenido reuniones informales sobre la propuesta del 1% con los economistas y legisladores del FA que impulsan la iniciativa, pero la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas va por “otro lado”. Este prepara un paquete impositivo que no sólo incluirá la implementación del impuesto mínimo global a las transnacionales, medida que anunció el subsecretario, Martín Vallcorba, en entrevista con la diaria y que se incluirá en la ley de presupuesto, sino que también se están estudiando gravámenes a las compras por medio de plataformas digitales del exterior y a los depósitos en el exterior. Todavía no está claro si alguna de estas iniciativas se incluirá en la ley de presupuesto o si irán como leyes aparte si finalmente se decide impulsarlas.

“Preocupación” en el MPP por cómo se está dando la discusión

Esta semana, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz dijo en la diaria Radio que el debate sobre el impuesto al 1% de mayor patrimonio es “una discusión que debe darse”, pero que no es “una polémica de la bancada frenteamplista”, sino “una discusión de tres senadores de 17”. También recordó que “hay algunos compromisos que asumió el gobierno que tienen que ver con la definición de no generar nuevos impuestos”, y señaló que el FA “se tiene que plantear discutir cuál va a ser la estrategia en términos de la política tributaria” y “si es necesaria una actualización de la reforma tributaria”.

La referencia a la “discusión de tres senadores” generó la respuesta de algunos dirigentes frenteamplistas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo en entrevista con el programa de streaming Campaña del miedo que no comparte las afirmaciones de Díaz: “Con esa teoría, entonces, mejor no hagamos nada porque [de ese modo] molestamos menos”. Por su parte, el senador socialista Gustavo González dijo que no encontró “nada negativo” en las afirmaciones de Díaz, pero acotó que “lo de los tres senadores no es así”, ya que otros senadores, como Felipe Carballo (lista 711), Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista, VA) y Daniel Borbonet (La Amplia), se mostraron “dispuestos a discutir” la propuesta.

Los cruces generaron preocupación en algunos legisladores del MPP. El diputado de ese sector y presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, dijo a la diaria que le preocupa “cómo alguna parte del FA -y no voy a definir qué parte, pero algún sector del frenteamplismo- empezó a incorporar esa idea que viene de operadores de la derecha desde el año pasado, que empezaron a decir: ‘Este es el peor FA de la historia, porque es un FA radicalizado, que no tiene cortafuegos, que no tiene líderes que moderen la discusión’”. “Y a mí eso que lo diga la derecha no me preocupa, pero me preocupan sí algunos posteos o algunas posiciones que vos encontrás de compañeros frenteamplistas”, “me preocupa asumir esa matriz de análisis netamente de derecha”, advirtió.

Sergio Sommaruga durante su oratoria en el acto por el Día de los Trabajadores. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Mencionó que en redes sociales o personalmente hay frenteamplistas que están diciendo que “el MPP tranca todo” o que es “de centroderecha”, o que están “decepcionados con lo que hace el FA y [dicen que] eso es culpa del MPP, que es el sector mayoritario”. “La verdad es que esa no es la manera para discutir ningún tema. En el FA todo se discute siempre en un tono de fraternidad y luego hacemos la síntesis. Y si yo tengo una postura que es contraria en un tema, no soy un traidor ni un tibio. Entonces, hay que tener cuidado con cómo incorporamos matices de opinión que vienen de la derecha, que son intencionadas y que nosotros las incorporamos casi como sin reparar en que eso genera mucho daño luego”, cuestionó.

Por otra parte, recordó que Oddone ha dicho “que es imposible en el mundo que vivimos hoy decir que el instrumento tributario” no se va a “utilizar en algún momento” y eso “ha pasado bastante desapercibido” para algunos en el FA, en “esta lógica de decir ‘tenemos un neoliberal de ministro de Economía’”. “Yo creo que Oddone es un tipo muy formado, que de alguna manera siempre que vos lo provocás intelectualmente, responde con buenos argumentos”, destacó.

A Valdomir también le preocupan los efectos que puede tener la discusión en los vínculos entre el gobierno y la oposición. “Me preocupa sobre todo que esto de alguna manera termine siendo un búmeran que aglutine nuevamente y le dé organicidad a una oposición que está muy fragmentada”, y “que nos vuelva a explotar otra vez una alianza política y social contra el gobierno”, señaló. Dijo que le “preocupa tener nuevamente a Un Solo Uruguay o como se llame ahora, a toda la coalición o como se llame ahora, unificada tras un monigote que le ponemos adelante para que nos peguen”.

Consideró en este sentido que no alcanza eventualmente con conseguir los dos votos de Cabildo Abierto para una propuesta así -el diputado de ese partido, Álvaro Perrone, se mostró abierto a discutir el tema-, sino que hay que mirar “la correlación de fuerzas a nivel más general”. “Yo lo que no quiero es que se aglutine todo un conjunto, un bloque político y social que diga que al presidente de la República le torcieron el brazo y lo convencieron de hacer algo que en campaña dijo que no iba a hacer, que era no crear impuestos nuevos”, remarcó Valdomir.

Sobre la iniciativa en particular del impuesto al 1%, el diputado del MPP consideró en primer lugar que “es pertinente en la previa de una discusión presupuestal preguntarte de dónde van a salir los recursos necesarios para financiar las políticas públicas”. Agregó que la vía impositiva “es una de las maneras de atacar la desigualdad” y que “para una fuerza de izquierda es pertinente discutir desigualdad e impuestos”.

Personalmente, dijo que no le “convence” la idea de generar un impuesto nuevo “porque generaría problemas sobre todo de carácter político”, a raíz de la promesa electoral del FA de no hacerlo. “También es cierto que el programa del Frente habla de avanzar en nuevas formas de tributación en función del postulado con el cual se hizo siempre la reforma tributaria del FA, que es que paguen más los que tienen más. Pero, claro, cuando vos hiciste el programa no sabías cómo iba a quedar el Parlamento ni cómo iban a quedar conformadas las oposiciones al gobierno, y bueno, en ese marco vos te tenés que ir de alguna manera adaptando”, apuntó.

En cambio, Valdomir sí se mostró partidario de modificar las tasas del impuesto al patrimonio con un fin específico de combate a la pobreza infantil. “Aprovecharía que toda la oposición ha dicho que le preocupa la pobreza infantil” e “iría por una modificación del impuesto al patrimonio, que existe desde la década del 60”, indicó, aplicando “una sobretasa específica por un objetivo específico, que es generar un fondo para políticas de pobreza infantil por cuatro o cinco años”.

Dijo que le parece “bárbaro” si la comisión técnica creada por el PIT-CNT “va por este camino”, y llamó a “bajar un poco el malhumor” y a no decir que se trata de “una discusión de nicho”. “No creo que sea una discusión de nicho. Es una discusión pertinente, sobre todo en la previa a un presupuesto en el que faltan recursos. Y el equipo económico lo estará monitoreando”, destacó.

Constanza Moreira: es una discusión “que une” a la izquierda

La senadora Constanza Moreira dijo que la propuesta de modificar el impuesto al patrimonio tiene la “simplicidad” de usar la arquitectura financiera que ya existe, pero debe evaluarse “cuán eficaz” es, teniendo en cuenta que hay muchos “artilugios legales” para ocultar el patrimonio.

Afirmó que esta discusión debería darse “de abajo hacia arriba” en el FA, empezando desde los comités de base y los sectores, y que luego habría que articular con el PIT-CNT. Dijo que esta “metodología de trabajo” no siempre “dio buenos resultados” y puso el ejemplo del plebiscito de la seguridad social, pero de todos modos apostó a que la central sindical y la coalición de izquierda puedan ponerse de acuerdo en este punto, y que también lo haga el FA en su interna. “En el fondo estamos todos de acuerdo” en que “cualquier política tributaria de izquierda tiene que ser una política tributaria progresiva, y eso implica gravar más a los ricos”, sostuvo Moreira.

Consideró que más allá de cierta “agresividad” y “malestar político” que a veces se expresa en las redes sociales, donde “no hay filtros”, esta no es una discusión que “divida” dentro del FA, porque se está “discutiendo siempre con la derecha”. “Yo creo que esto une. Bien llevado, ¿no? Personalmente no haría nada que pudiera dividir al Frente en este momento en que tiene tantos problemas para enfrentar a la agenda de derecha, estamos muy marcados por el bloqueo que las derechas están haciendo a las propuestas de un gobierno que ganó para llevarlas adelante”, remarcó.

Brenta: abiertos a considerar incrementos en el impuesto al patrimonio “con algunas condiciones”

El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo a la diaria que en su sector, la VA, se llegó a dos consensos: el primero, que “después de cinco años de profundización de la desigualdad, es necesario crear herramientas que contribuyan a generar más equidad en la sociedad uruguaya”. En segundo lugar, que más allá de que en general, “técnicamente”, no es “una buena estrategia tributaria” generar impuestos con destinos específicos, en este caso, entienden que “cualquier avance” en ese sentido “tiene que estar asociado a la pobreza infantil”. De todos modos, el senador puntualizó que han hecho consultas con especialistas en políticas de infancia y les han planteado que “una cifra en el entorno de los 150 millones de dólares anuales” sería “suficiente para tratar los problemas de infancia, si vos tenés ese aporte durante diez años, por ejemplo”. “O sea que la recaudación que prevé la propuesta inicial del PIT-CNT parece exceder lo necesario para tener una política potente en materia de combate a la pobreza infantil. Me imagino que esto también dará para discutir”, indicó el senador frenteamplista.

Además, la VA considera necesario gravar las utilidades de los depósitos de los uruguayos en el exterior, en línea con lo que está pensando el equipo económico. “Está claro que se ha venido imponiendo esta lógica a nivel mundial y Uruguay tiene hoy la información, porque tiene convenios prácticamente con todos los países”, destacó Brenta.

Acotó que su sector no descarta utilizar el impuesto al patrimonio como herramienta, pero con “algunas condiciones”. En primer lugar, consideran que el monto de un millón de dólares es “bajo”, porque puede haber “un tambero con 200 hectáreas en una zona relativamente buena desde el punto de vista del índice Coneat y tiene un millón de dólares ese tipo, y de repente tiene ingresos similares a los de un obrero de Conaprole”, apuntó. En segundo lugar, entienden necesario discriminar los usos productivos de los improductivos, y gravar sólo los últimos, y no gravar tampoco las casas habitaciones propias.

Kechichian: “No de esta manera y no en este momento”

Por su parte, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian (Fuerza Renovadora) dijo que, si bien en su sector están abiertos a la discusión, consideran que “no se puede dar de esta manera”. “No se puede dar, primero, públicamente, en la prensa. Yo no conozco ningún proyecto concreto sobre el que uno pueda ir discutiendo. Para nosotros la discusión tributaria siempre fue una discusión seria, larga, dura al interior de nuestra fuerza política, porque además no te olvides de que cualquier cambio tributario requiere iniciativa del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Al mismo tiempo, marcó que hay un “condicionamiento político” que “es importante, porque nosotros nos sentimos defensores del gobierno, y para defender al gobierno, obviamente, hay que respaldar al presidente, y el presidente ha dicho que no quiere poner nuevos tributos”.

En caso de que no sea un nuevo tributo, sino un cambio a uno existente, para Kechichian podría discutirse, pero “no de esta manera y no en este momento, en el que estamos construyendo lo que es el alma del nuevo gobierno, que es el presupuesto”. “Estamos cambiando un poquito el eje de una discusión que para nosotros debería ser central, que es la conformación del nuevo presupuesto del gobierno, que seguramente va a incorporar algunas modificaciones tributarias, porque Uruguay ha cambiado y porque el sistema tributario también requiere cierta adaptación, como el IVA personalizado, como ese impuesto global que se está discutiendo e incluso algunas cosas que están claramente expresadas en nuestro programa, que es qué hacemos con los depósitos en el exterior. A mí me da la impresión de que hay muchas cosas antes que discutir” el impuesto al 1% de mayor patrimonio, indicó Kechichian.