El Directorio del Partido Nacional (PN) informó mediante un comunicado este fin de semana que resolvió suspender de la colectividad política al exalcalde de Isidoro Noblía Flavio Freire hasta que la Justicia “se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión” al frente de ese municipio de Cerro Largo, en referencia a la causa que investiga la expedición irregular de libretas de conducir en esa localidad.

Según la información que maneja la Fiscalía, las personas acudían al municipio de Isidoro Noblía para obtener el permiso de conducir y pagaban 10.000 pesos a los funcionarios y personas imputadas. En la localidad, que tiene 2.300 habitantes, entre 2023 y 2025 se autorizaron más de 5.000 libretas.

Freire, quien hasta el martes se desempeñó como director de la Policía Municipal de la Intendencia de Cerro Largo, fue detenido el jueves en el marco de la investigación.

En el comunicado que divulgó este domingo, el PN fundamentó la decisión de suspenderlo para “preservar la transparencia, la credibilidad y el correcto desempeño de la función pública de sus representantes”, y agregó que la Carta Orgánica partidaria habilita al Directorio a “disponer medidas de carácter preventivo respecto de sus adherentes y representantes, en aras de preservar el interés general de la colectividad”.