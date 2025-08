El Senado aprobó este martes la renuncia del nacionalista Álvaro Delgado a su banca, a casi un mes de su asunción como presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) y luego de que varios correligionarios le reclamaran que dejara el escaño para dedicarse exclusivamente al rol partidario. En su último discurso como senador, Delgado aseguró que la resolución nace “de la convicción y del deber”, y sus compañeros de bancada no escatimaron elogios para despedirlo.

La vida política “tiene que ver con la representación de otros, y transitamos siempre entre las convicciones y el deber. Caminamos a veces en ese estrecho pretil [del] que hablaba [Max] Weber, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, y no lo vivimos como un dilema, lo vivimos como un desafío, porque no siempre coinciden”, comenzó reflexionando Delgado, antes de asegurar que “cuando la coincidencia está, la decisión es rotunda y es clara”, y que ese es su caso.

“Vengo a hacer lo que debo para poder servir mejor desde donde quiero. Vengo a renunciar a esta banca luego de haber sido honrado con la designación como presidente de mi partido, una función que exige entrega plena, vocación de articulación y dedicación total”, afirmó el ahora exsenador, cuya banca asumirá el exministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero.

Delgado aseguró que deja la banca pero no “la causa”. “Wilson decía: lo que da la fuerza no es el cargo, es la causa. Y es así”, reflexionó. Asimismo, señaló que este es el segundo período consecutivo en el que le toca renunciar a la cámara alta: “Es una situación rara. El 15 de febrero de 2020 me tocó renunciar a la banca en el Senado para asumir días después la Secretaría de la Presidencia de la República. Y hoy lo hacemos de la misma forma, con la misma convicción, para presidir el directorio del PN”, sostuvo.

Lema: “Álvaro está tomando una decisión que es muy jugada, y esos gestos hay que valorarlos”

El primero en tomar la palabra tras la aprobación de la renuncia fue el senador nacionalista Martín Lema, quien afirmó que se trata de una “de esas votaciones que se encuadran en una cantidad de sentimientos, de historias, de trayectorias en lo que es la militancia conjunta”. “En varias oportunidades hablamos de este momento, de esta decisión, y son decisiones que uno no toma desde la frialdad, porque esta actividad es muy pasional”, apuntó Lema –uno de los blancos que plantearon públicamente que Delgado debía dar un paso al costado en el Senado, tras haber asumido la titularidad del directorio–.

El legislador afirmó que cuando hay “diferentes puntos de vista” u opiniones “nunca es lo mismo desde el que le toca vivir o transitar. En este caso, Álvaro está tomando una decisión que es muy jugada, y esos gestos hay que valorarlos”. Lema aseguró que las expectativas sobre lo que hará Delgado desde la presidencia del PN, “de acuerdo a las credenciales y los antecedentes, son muchas”. “No es un acto de fe cuando creemos que Álvaro va a hacer una gran tarea en la presidencia del directorio del PN, está basado en los hechos”, expresó.

A su turno, la senadora Graciela Bianchi resaltó el papel que jugó Delgado en su incorporación al PN, con quien la une “una amistad”, de la que destacó que “como toda amistad tiene momentos de acuerdos y de desacuerdos; para mí esas son las verdaderas amistades, porque las unanimidades se parecen mucho a situaciones de incondicionalidad, que no son las que nos gustan”.

“Vamos a sentir su falta en el Senado, tiene sus características excepcionales de negociador. Yo digo que él borda además de negociar; para mi gusto a veces negocia demasiado, pero cada uno tiene sus características y buena es la complementariedad”, analizó Bianchi.

El senador Sebastián da Silva, en tanto, destacó de Delgado “el don de gente, la capacidad, lo buena persona que es, lo preparado que está para ser cualquier cosa: productor rural, veterinario, dirigente político”. Como presidente del PN, Da Silva consideró que Delgado tiene “un desafío importante, que es lamer las heridas de la derrota, asumir una autocrítica fundamental, franca, sincera y respetuosa, y dar la batalla cultural de aquí en más para poder estar el PN en los 190 años [que cumplirá en 2026] vivito y coleando”.